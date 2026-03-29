Colombia vs Francia EN VIVO: Canal dónde ver PARTIDO HOY ONLINE

Maryland, Estados Unidos.- La selección de Colombia se está siendo goleada 0-3 por su similar de Francia en el Northwest Stadium de Landover.

Min. 41 - Goooooool de la selección de Francia gooooooool de Marcus Thuram de cabeza sobre Colombia

Min. 29 - Goool de Francia gooool de Doue que remató a portería desde fuera del área y al final el balón tuvo un leve desvío de parte del defensor Muñoz

Min. 21 - Llegada por banda izquierda de Díaz que al entrar al área se complicó y terminó sirviendo a James que llegaba de frente, soltó zurdazo y el portero pudo controlar en dos tiempos.

Min. 19 - Tiro libre para Francia que ejecutó Digne y terminó estrellando el balón entre los defensores que estaban en la barrera.

Alineaciones

Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez Juan David Cabal, Johan Mohica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez

Francia: Samba, Kalulu, Lacroix, Hernández, Kanté, Zaire-Emery, Digne, Akliouche, Doué, Cherki y Thuram

Los cafeteros, dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, confían en mostrar ante los subcampeones del mundo una mejor versión de la que tuvieron ante Croacia, que en opinión del estratega "fue una prueba importante".

"Saqué conclusiones positivas y cosas por mejorar, por ejemplo, en los detalles como mover la pelota más rápido, no dejarse presionar y las pelotas quietas", expresó el entrenador tras el partido del jueves.

Ante los franceses se espera que Lorenzo ponga su once de gala, que fue el mismo que salió ante los croatas e incluye, entre otros, a los delanteros Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, del Bayern Munich; el volante Jhon Arias, del Palmeiras, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

"Será un buen rival y partido, que nos servirá de cara al Mundial. Es bueno tener este tipo de compromisos porque te miden la vara y el momento en el que estás y qué se puede mejorar", afirmó Arias, que anotó el tanto de Colombia ante Croacia.

La selección francesa, por su parte, viene motivada tras vencer 1-2 a Brasil con una actuación muy destacada de Kylian Mbappé, Michael Olise y Hugo Ekitike y espera seguir mejorando frente a los colombianos.