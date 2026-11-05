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Choloma vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

El CD Choloma de Héctor Vargas busca volver a la línea del triunfo sobre el Independiente que llega necesitado

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:51
Choloma vs Independiente EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO

Choloma, Honduras.- En la cancha del estadio Rubén Deras el CD Cholomaestá igualando 0-0 ante el Atlético Independiente de Siguatepeque que no ha tenido un buen arranque en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

El equipo maquilero llega de caer en esta misma cancha ante el Olimpia, mientras que la pantera de sufrir una nueva derrota en lo que fue la visita ante el Estrella Roja.

Indepediente busca salir de los últimos puestos y el Choloma todavía sigue con la ilusión de meterse a liguilla.

Alineaciones:

Choloma: 34. Mariano Pineda, 23. Hermes Castillo, 21. Juan Capeluto, 18. Jhoan Quejada, 10. Jordy Canales, 11. Axel Alvarado, 14. Cristian Madrid, 27. Aldo Fajardo, Ángel Villatoro y 9. Lautaro Ferreira

Independiente: 12. Michael Perelló, 2. Anfronit Taum, 3. Adrián Ramórez, 7. Noé Enamorado, 10. Luis Meléndez, 14. Ángel Fiallos, 18. Franklin Yanes, 23. Isai Martínez, 26. Eduardo Peñaloza. 29. Edil Mármol y 9. Alexander Bodden

Hora y canal que transmite EN VIVO

Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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