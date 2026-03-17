Chirinos sobre momento de Olimpia: "Cuando agarramos ritmo, ya saben lo que pasa al final"

Tegucigalpa, Honduras .- Michaell Chirinos, compareció en conferencia de prensa previo al duelo de Olimpia ante Olancho FC por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde dejó varias reflexiones sobre el momento del equipo y el crecimiento que han tenido en las últimas fechas. “Nosotros queríamos tomar confianza con los ganes”, expresó.

Mencionabas hace unas semanas que lo que realmente importa ya es el tramo final del campeonato, donde se mira el verdadero Olimpia. Se acercan esas fechas, agarraron confianza, ¿qué tal le parece el rendimiento? Bien, necesitábamos tomar confianza con los ganes. Ya llevamos dos seguidos, entonces eso es muy importante. Todavía falta mucho, falta en la segunda parte casi toda. Entonces bueno, vamos a tratar de ir paso a paso, de ir mejorando, de ir tomando la confianza, de ir agarrando el ritmo necesario para lo que sea en la etapa final, pues estar ahí.

Tomando en cuenta que el Olancho FC no quedó entre los grandes y que viene de golear 3 por 0 al Real España, ¿cómo miran a este rival para el partido de mañana? Todos los partidos son diferentes. Creo que hicieron un gran partido contra el Real España. Igual el España dejó de hacer cosas que no venía haciendo, pero bueno, será un partido muy complicado porque tiene grandes jugadores, jugadores muy rápidos, técnicos y están bien dirigidos. Nosotros también venimos agarrando la confianza que necesitábamos durante el torneo y bueno, esperamos seguir sumando ante ellos.

En los últimos tres partidos ante Olancho FC los han empatado y han jugado hasta finales con ellos. ¿Qué tiene el Olancho FC que siempre complica, que siempre entrega partidos muy aguerridos, muy buenos contra Olimpia? Creo que Olancho es un equipo muy complicado. En todos los aspectos, en todas las líneas, tiene grandes jugadores, tiene gente de mucha experiencia, jugadores que han demostrado y han estado en grandes equipos también. Están bien dirigidos por un cuerpo técnico muy importante. Creo que ellos también demuestran que donde van quieren jugar, quieren salir a ganar. Entonces, eso hace que a los rivales les complique. Nosotros sabemos la capacidad que ellos tienen y bueno, nosotros estamos trabajando para eso. Gracias a Dios vamos con dos triunfos importantes que te ayudan a la confianza, que era lo que necesitábamos y bueno, será un lindo partido.

Sin embargo, una de las frases más contundentes del jugador llegó al referirse a las críticas sobre el rendimiento de Olimpia y su cercanía con el liderato, donde lanzó una advertencia clara al resto de equipos: “Tienes que sacar ventaja a un equipo como Olimpia cuando te dan la oportunidad, porque nosotros cuando agarramos ritmo y nos preparamos de la mejor manera y agarramos vuelo, pues ya saben al final lo que pasa”, sentenció.

Parece que van a enfrentar un equipo pequeñito, ya que a nivel de selección nacional no convocaron a ningún jugador de Olancho. ¿Cómo tomas eso? Y la segunda, ¿cómo tomas las palabras de Menjívar sobre el tema de la cancha de La Paz?

Lo de Menjívar, a mí me tocaba ir a conferencia esa vez e iba a decir lo mismo. No sabía que él estaba en ese punto, pero es la verdad. Al final lo que nosotros decimos es por mejorar, no es por perjudicar al equipo que está ahí en ese caso, pero igual yo les dije a algunos compañeros de ahí, del equipo, que ellos jugaban mejor en otro tipo de cancha, que no les favorecía estar ahí. Se lo dije también a uno del cuerpo técnico, pero es para mejorar, no es para perjudicar. Todos necesitamos estar en una mejor cancha, mostrar un mejor fútbol, un mejor clima, porque el clima de ahí estaba bravo. Entonces, para todos, para la afición, para la gente que va allá, al final, como les digo, es de mejorar todos. Bueno, ya es decisión del cuerpo técnico, sus razones tendrá al tipo de jugador que llamó y por qué lo hizo. Ahorita solo queda apoyarlo y demostrarle confianza para que saquemos adelante todo eso.

Wilmer Crisanto dijo que hasta que Olimpia o los equipos grandes se paren, la liga no va a escarmentar, por los problemas de pagos en otros clubes. ¿Qué opinión te merece esto?

Bueno, me preocupa la verdad, porque es una realidad que estamos viviendo en el fútbol hondureño, muy complicada, porque por ahí medio leí que como que les cortaron la luz a jugadores, que no les han pagado. Entonces es muy difícil, porque de ahí les exigís dentro del campo y obviamente no estás bien comido, estás con la mentalidad de que te cortaron la luz. Entonces son temas muy complicados, la verdad que hay que tomarlo con seriedad las personas que tienen que hacerlo. Es muy difícil poder hablar de un compañero que está pasando esos momentos, pero le deseamos lo mejor y bueno, tiene toda la razón Wilmer Crisanto también en decir esas palabras, porque tenemos que juntar todos los jugadores y ponerle un alto a eso, porque si no somos nosotros, no hay nadie más.

Por ahí dicen que Olimpia ha ganado dos partidos consecutivos, pero no ha terminado de convencer. ¿Qué les genera eso a ustedes, tal vez problemas con confianza o qué les genera este pensamiento? Y aparte de eso, dame tu opinión sobre el listado que ya lanzó José Molina.

Nosotros queríamos tomar confianza con los ganes. Ya la forma de jugar es respetable para cada persona que decida dar su opinión. Lo dije contra Platense, creo que estuve aquí antes, que Platense es un rival muy complicado, bien dirigido y así fue. Ya en la segunda parte mostramos algo diferente y con Génesis Policía, pues es una cancha donde no se puede jugar al fútbol. Entonces tenías que correr y se ganó de la forma como fue, pues tenías que ganar sí o sí y eso te llena de confianza. Nosotros vamos paso a paso. Obviamente nosotros estamos claros que tenemos que mejorar y tenemos que demostrar muchas cosas más para salir campeón y así va a ser. Vamos a trabajarlo de la mejor manera.

Y sobre el listado, pues, ¿qué podría decir? Como todo, pues algunos me gustan, otros no, pero son situaciones. Al final deben estar ahí los mejores y bueno, desearles lo mejor a cada uno para que iniciemos con pie derecho eso y nos ayudemos todos.

Tú mencionabas en una conferencia anterior que a varios jugadores les falta todavía llegar a su máximo nivel. ¿Crees que los jóvenes están revolucionando en este Olimpia tomando en cuenta que tú eres uno de los mayores en este equipo?

A mí me llena de mucha alegría ver a muchos jóvenes en Olimpia que están destacando. Esperemos que sigan con el mismo nivel, ya que aquí en Olimpia no es de partidos, no es de un solo partido, perdón. Es de seguir siempre con el ritmo, tener una constancia muy buena durante todo el torneo. Y bueno, esperemos que sea así. Nosotros los mayores los vamos a ir dirigiendo por el camino que nosotros creemos correcto para que ellos sigan creciendo.

¿Nos podrías hablar un poco de tu función ante Génesis PN? Decía el entrenador que te buscaba por la cancha gracias a tu buena visión, estabas en el centro del juego aunque te movías. ¿Te gusta esa función? ¿Podrías repetirla incluso en otra cancha que sí sea de buena calidad?

La función me gusta porque tengo para dirigirme en cualquier lugar del campo y es lo que a mí me encanta. Obviamente este partido creo que era, como le digo, más de correr, más de sacrificarse por el equipo porque no te permitía dar dos toques, tenías que jugar por arriba y bueno, al final ellos también son fuertes ahí. Entonces, la verdad que sí me encanta la posición, pero sigo siendo extremo y es la que más me encanta y me siento seguro.

Decían que Olimpia estaba en crisis, pero hoy está a cuatro puntos del líder, incluso con un partido menos. ¿Cómo tomarlo? ¿Es mediocre la liga o demasiado fácil para Olimpia?

Bueno, es que lo que pasa es que depende también del formato, depende de los rivales también. Tienes que sacar ventaja a un equipo como Olimpia cuando te dan la oportunidad, porque nosotros cuando agarramos ritmo y nos preparamos de la mejor manera y agarramos vuelo, pues ya saben al final lo que pasa. Nosotros en este torneo creo que es uno de los que más se nos ha complicado por muchas razones y bueno, como les digo, ya con confianza al ganar dos partidos seguidos. Eso te ayuda a la confianza del grupo, tanto mental como físico. Entonces, esperemos que este partido ante Olancho FC siga siendo de la misma manera.