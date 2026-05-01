"Chato" Padilla: "Hicimos nuestros propios méritos para lograr nuestra salvación"

CD Choloma venció a Marathón de visita por 1-0 en el estadio Olímpico y logró 34 puntos en la tabla general. Victoria, perdió 2-1 en La Ceiba ante Real España, se quedó con 30 unidades y cayó a la segunda división.

Este logro lo llena de mucha satisfacción, pero no tiene claro si seguirá en el banquillo del CD Choloma para el próximo campeonato y aseguró que muchos detalles tienen que mejorar en la institución.

Un objetivo que durante semanas pareció cuesta arriba. Entre agradecimientos, confesiones y momentos de profunda fe, el estratega dejó claro que la salvación no fue producto del azar, sino de convicción, trabajo y un grupo que nunca dejó de creer.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la voz entrecortada por la emoción y el peso de todo lo vivido, el técnico del Choloma, Carlos "Chato" Padilla, se desahogó tras consumar la permanencia del club en la Liga Hondubet.

Han logrado finalmente el objetivo que era quedarse en primera.No era fácil, el camino fue muy espinoso, muchos momentos de desvelo, pero Dios fue fiel, creo que con méritos salvamos esta categoría, entonces no nos queda más que darle gracias a Dios.

¿Alguna vez dijo usted "voy a la toalla, ya no puedo más"?

No, nunca, nunca lo pensé. Estaba tan convencido, creía tanto en Dios que sé y lo dije, este equipo no desciende. Más allá de que yo sabía que la cosa no estaba fácil, me aferré a Dios, me aferré a una promesa, una palabra y el convencimiento, la gestión con los muchachos que fue extraordinaria. Cada vez que yo iba al entreno me motivaba porque ellos me motivaban al ver cómo ellos entrenaban. Entonces, yo sabía que al final las cosas se nos iban a dar nuestro favor.

Usted fue quien trajo a Victoria primera y aunque no lo quiera reconocer lo mandó a segunda.

No me digas eso, como va a ser así, no soy yo. Creo que todos tuvimos 20 y pico de partidos, se hicieron cosas que creo que no fueron correctas, que lo van a analizar, claro que me parte el corazón porque yo soy Victoria. Pero en esto vamos a ir a el sentimiento del profesionalismo. Y creo que nosotros con el favor de Dios hicimos nuestros propios méritos para lograr nuestra salvación. Me decía Mariano Pineda que se podía hacer un libro extenso de todas las cosas malas que pasaron, que nunca se filtró.

¿Pero qué qué cosas malas pasaban?

Yo tengo un equipo muy humilde. Choloma es el equipo más bajo de presupuesto. Creo que cuando yo llegué, el presupuesto eran 600,000 lempiras o 700,000. Es un equipo que carece, si me toca, seguir sentarnos para cuestión de gestión. El problema del equipo es que no tienen gestión y eso nos pasó factura, sufrimos muchas cosas, pero mejor lo vamos a tener para nosotros porque entonces así mejor lo disfrutamos, pero en su momento esto lo tiene que saber la directiva; hay que hacer un informe para que no se cometan los errores que se cometieron. Imagínate, Jainer, el Sub-20, como siete partidos estuvo fuera porque ellos cometieron un error administrativo. Yo tenía que jugar los otros partidos con el cipote, es un niño de 17 años. Le voy a poner la responsabilidad de tener que saber un descenso. Mira hoy con toda la gente experiencia. Como modifiqué, podía trabajar, podía pelear un descenso. Entonces, todas esas gestiones, todas esas cosas que pasaron no tienen que pasar y en Choloma tienen que dar cuenta que este equipo no es de segunda, este equipo es de primera y como de primera división, tienen que tomar esas decisiones como equipo profesional.

El presidente Jorge Pacheco ponía en tela de juicio su continuidad. ¿Usted mismo también pone en tela de juicio la continuidad en Choloma

?Imagínate desde ahí. Haz un análisis de cómo está la cosa. Quiere decir que hay un conflicto, ¿no? Y yo como entrenador gestionar con el jugador para que eso no nos sea perjudicado. Él sabrá por qué. Yo lo respeto, yo tengo contrato, obvio, que yo hoy creo que les cumplí. Y ahí nosotros tenemos que ver qué pasa después. ¿Estamos?

Vemos al presidente Jorge Pacheco muy emocionado

Obvio, es un reto, él lo asumió. Yo creo que él hizo lo que tiene que haber hecho. todos hemos trabajado por un objetivo. Yo se lo decía, "hay que trabajar, aquí no hay que sentarse." Entonces, este es un mérito que le damos gracias a Dios, pero a todos aquellos que hicieron un enorme esfuerzo para que esto se lograra.

¿Cómo fue la noche previa?

Yo soy un hombre de Dios. Yo dormí tranquilo porque los dados estaban tirados. Cuando Dios está en el asunto, tú tienes que tener paz. Y yo tenía la fe en Dios que con lo que iba a pasar con el trabajo que había hecho, si Dios me llevó hasta aquí, yo sabía que Dios no me iba a dejar botado. Así es que Dios lo hizo y la gloria la lleva a él.

¿A quién le dedica este logro, una salvación?

A mi esposa, hijos, a los que están en Estados Unidos, que todos los días me regañan porque yo nunca los saludo, Manolito que es mi hermano, siempre ha estado ahí, aconsejándome. Me llamó, te puedo enviar los mensajes, me dijo. Vamos arriba, Chatito, que vos podés, dándome ese ánimo. Son personas que yo le agradezco. El propio Aquiles Medina y a todos sus amigos, hermanos que yo tengo que fueron leales conmigo. Quiero agradecerle al pueblo de Dios porque hay mucha gente que orará por mí. Yo sé que la oración tiene poder. Entonces, yo le agradezco a todos los que hicieron que hoy nosotros dimos este paso tan importante.

¿Se graduó como técnico hoy?

Dice Chico que sí. Creo que sí. Mira, es difícil. No es fácil, esta silla es es fuerte. Equipos pequeños, humildes, como estos, cinco veces, siete veces más fuertes entonces, creo que hoy era tener la cabeza fría. Me decía Manolo, "tener la cabeza fría, te va a tocar tomar decisiones, no la vayas a perder". Entonces, ese consejo yo siempre escucho mucha gente que sabe más que yo Entonces, en ese orden yo me fui y bueno, dije yo, hay que tener la cabeza fría, hay que tomar decisiones y bueno, preparamos bien el partido.

Para finalizar, ¿Qué le dijo al plantel en el medio tiempo cuando Victoria iba ganando y ustedes estaban descendiendo?

No le paré bola. Ya los datos estaban tirados. Si Dios estuvo con nosotros durante tantos partidos, Dios también estaría en este último partido. Era así y qué lindo, mira que por un gol dicen que no clasificamos. Imagínate qué temporada la que hizo Choloma, equipo modesto, humilde, trabajador. Otros equipos con mayores presupuestos, con mejores muchas herramientas. Nosotros los pasamos, entonces creo que fuimos séptimo. Creo que con mucho honor, con mucha honra, pero todos se lo damos la gloria se la damos a Dios.