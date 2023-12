César Samudio dice qué rival ve en semifinales y quién debe reemplazar a Menjivar

¿Cómo ven a sus posibles rivales? Tuve la oportunidad de ver los dos partidos. Allá en Tocoa no fue tan vistoso por el tema de la lluvia y el de Motagua –Olancho FC lo vimos y pudimos sacar un par de conclusiones. Estamos concentrados en lo que se viene para nosotros y estar listos para poder demostrarnos más letales ahora que conseguimos el pase directo a las semifinales. ¿De qué forma has acatado ser unos líderes de Marathón con el poco tiempo que llevas en el club? El arquero siempre debe ser un líder, el que ordena, el que ve a su equipo desde atrás y trato de mostrarme fuera de la cancha como un líder con mis compañeros. He tenido una buena relación con mis compañeros y cuando me ha tocado hablarles fuerte ellos lo han aceptado, asimismo les digo cuando a ustedes les toque hacer lo mismo yo lo voy a aceptar. ¿Qué tan importante será cerrar una semifinal en el Yankel Rosenthal? Ese era uno de los objetivos que queríamos alcanzar porque en torneos pasados se nos complicó este tema por la situación de la posición en la tabla, ahora corremos con esa ventaja nosotros y debemos aprovechar. ¿Marathón es el equipo que puede parar a Olimpia en estas instancias? Olimpia es el equipo que ha marcado la pauta en este torneo, con su record de puntos, donde han hecho historia, Olimpia es un equipo que se le tiene que tener mucho respeto. Solo toca trabajar para contrarrestar si nos toca medirnos ante ellos. Primero Dios se dé la oportunidad. ¿Están convencidos que son ustedes los que le pueden hacer la pelea a Olimpia? Vamos a tratar de hacerlo porque sabemos de la fortaleza que tiene Olimpia , pero confiamos en lo de nosotros, tenemos que mantenernos confiados e ir hacia adelante ante el rival que se venga porque si nosotros mismos no nos sentimos positivos ¿quién lo va a hacer? Vamos a trabajar con humildad para afrontar lo que se venga.

¿No ves como invencible a Olimpia?

Prefiero mantenerme humilde y esperar lo que toque y así evitar mal entendidos.



Génesis o Motagua ¿qué te gustaría a ti?

Yo no pido a nadie. No es lo mismo llamar al león que verlo venir. El que venga hay que respetarlo y jugarle con la seriedad que amerita.



¿Qué tan útil ha sido el fútbol hondureño para tu crecimiento futbolístico?

El fútbol catracho me ha parecido muy bueno y ha sido un gran termómetro para seguir siendo tomado en cuenta por mi selección. Mi idea es trascender, pero antes quiero lograr cosas importantes con Marathón.



¿Te ves mucho tiempo en Marathón?

Lo primero es cumplir mi contrato y si en ese transcurso llega alguna oferta que a ellos les de beneficio y que a mí me parezca buena también pues la aceptaríamos. Eso sí, ellos tienen la decisión.



¿Han llegado ofertas?

No sé. Siempre hay equipos que preguntan por uno. No de la liga hondureña, pero sí de ligas sudamericanas, eso ya lo maneja Marathón y mi representante.



¿Dónde te gustaría jugar en el futuro?

Todo jugador busca seguir trascendiendo y la liga hondureña es muy buena, pero hay mejores, por ejemplo, me gustaría ir a la MLS. -Liga de Naciones de Concacaf-