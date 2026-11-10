Carlos Romero, hondureño que conquistó título en el fútbol universitario de EEUU

Virginia, Estados Unidos. - Carlos Andrés Romero Ávila, quien es oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, ha comenzando a escribir su historia en el fútbol universitario del país norteamericano, donde acaba de celebrar un campeonato con los Lynchburg Hornets de Virginia.

El joven catracho de 19 años llegó hace dos años al territorio estadounidense donde no ha dejado a un lado su pasión por el fútbol el cual va al lado con su preparación académica ya que estudia Administración de Empresas y Marketing en la University of Lynchburg, institución en la que también representa a los Hornets en las competiciones universitarias.



Romero fue pieza fundamental en este título conseguido por los Lynchburg Hornets al vencer 3-2 al Shenandoah Hornets, donde destacó aún más con un verdadero golazo en dicho juego.

Sus inicios en el fútbol comenzaron en su país, teniendo un paso por el San Juan de Quimistán de la Segunda División y también formó parte de las reservas de los Lobos de la UPNFM.



Con apenas 19 años, Carlos Romero demuestra que puede seguir llevando las dos carreras juntas, aunque se vuelva difícil en muchas circuntancias, ahora ha tenido un logro después de muchos días de sacrificio.

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El conjunto de Virginia participa en la Old Dominion Athletic Conference (ODAC), dentro del sistema deportivo de la NCAA, donde se enfrenta a diferentes universidades en una exigente competencia. En ese escenario, el hondureño ha conseguido abrirse camino gracias a su talento, disciplina y compromiso con el equipo.

