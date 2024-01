Carlos Matute revela como fue su llegada a Olimpia, ¿con quién se lleva mejor?

Respecto a cómo se dio su fichaje, el contención Carlos Matute , reveló que, “hice pretemporada con el Vida y saliendo de un entrenamiento, me cayó la llamada de Don Osman (gerente de Olimpia). Me dijo que había una oportunidad de llegar al club, y acepté, luego con calma tomé la mejor decisión”.

¿Cómo ve el inicio de torneo de Olimpia y cómo se trabaja con el club?

“Hemos empezado como hemos querido, no se nos han dado los resultados, el día jueves podemos comenzar con pie derecho. Aquí hay gente que se confía, que piensa que aquí no se trabaja al máximo, y yo creo que aquí se trabaja mucho más fuerte que en otro club. Espero el momento de mi debut con ansias y esperar hacer las cosas bien el día que se me dé la oportunidad”.