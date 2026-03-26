Carlo Ancelotti no da buenas noticias sobre lesión de Raphinha con Brasil

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano preguntado por EFE en rueda de prensa después de la derrota de Brasil ante Francia.

Massachusetts, Estados Unidos .- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, comentó que a Raphinha "le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo", por lo que tuvieron que cambiarlo en el encuentro amistoso que Brasil perdió 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.

Ni Raphinha (45 minutos) ni Vinícius Jr. (90 minutos) tuvieron su mejor partido, sin poder generar ninguna ocasión clara de gol. Brasil acumula cuatro partidos seguidos sin sumar goles de ninguno de sus dos mejores atacantes.

Sin embargo, Ancelotti defendió que el trabajo hecho por los dos "está bien" y que, pese a que no marcaron ante Francia, no ve diferencia entre sus rendimientos con Barcelona, Real Madrid y la 'Canarinha'.

"Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y 'Vini' siempre es peligroso", recalcó.

"Por el partido estoy satisfecho porque el equipo compitió, luchó con buenas jugadas... Por el resultado no tenemos que estar contentos", expresó el exentrenador del Real Madrid.

La afición del Gillette Stadium de la región de Boston, mayoritariamente brasileña, coreó tímidamente el nombre de Neymar Jr. pocos instantes después de que Francia marcara el 0-2 y sentenciara el partido, pero Ancelotti no se quiso posicionar al respecto.

"Deberíamos hablar de los que estaban aquí, que han jugado, que han dado todo, que han dado la cara, han trabajado mucho y estoy satisfecho", señaló el italiano, que a su vez recordó que "hay mucha competencia" de cara a la lista final de Brasil para el Mundial.