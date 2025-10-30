No va por TV abierta: Canal que transmitirá Olimpia vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Agotadas ya las entradas en los puntos oficiales de venta, el estadio Chelato Uclés se prepara para una noche vibrante en la que el olimpismo espera celebrar su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. El ambiente promete ser de fiesta total en Tegucigalpa. No será una tarea sencilla. El conjunto merengue tendrá que dejar en el camino al bicampeón costarricense, la Liga Deportiva Alajuelense, que llega con sed de revancha. Sin embargo, Olimpia parte con una leve ventaja tras el empate 1-1 conseguido en el partido de ida en Costa Rica, gracias al valioso gol anotado como visitante.

El panorama para el cuadro hondureño es claro: con un triunfo o un empate sin goles (0-0), avanzará directamente a la final. En cambio, una derrota o un empate con marcador superior al 1-1 (como 2-2 o 3-3) lo dejaría eliminado. Si el duelo termina nuevamente 1-1, el clasificado se definirá en tiempos extras y, de ser necesario, desde el punto penal. En cuanto a la transmisión, el esperado duelo no será televisado por canales abiertos, por lo que los aficionados deberán sintonizar ESPN o la plataforma de streaming Disney+, que cuentan con los derechos oficiales del torneo para toda Centroamérica.

De esta manera, los fanáticos que no lograron conseguir boletos podrán disfrutar el juego en vivo y en alta definición, acompañando al "Rey de Copas" en su búsqueda por regresar a una final internacional y seguir haciendo historia en el fútbol centroamericano. El encuentro entre Olimpia y Alajuelense está programado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora de Honduras).

DATOS DEL PARTIDO