Boris Elencoff pide disculpas a Mauro Reyes luego de agresión en partido de la Real Sociedad

Completamente cegado por la ira que dejó la igualdad ante uno de los rivales directos en la lucha por no descender, el directivo, que es hermano del presidente Ricardo Elencoff, bajó hasta la cancha y se abalanzó contra Mauro Reyes empujándolo bruscamente.

Asimismo, durante su conversación con EL HERALDO, Reyes Elencoff afirmó que se comprometieron a dejar en el pasado la polémica ocurrida en el Francisco Martínez Durón para así mantenerse enfocados en la lucha por no descender.

¿Qué pasa por su cabeza un día después de los hechos ocurrido contra el técnico Mauro Reyes?

Ya les pedí disculpas públicas, nos reunimos con los muchachos y ellos a mí. Lo que pasó fue una situación que no se debió dar nunca y hablamos con el profe y sigue trabajando. No queremos, entiéndame, todo llegó a la normalidad, hubo conciliación con todos los muchachos y que el equipo está trabajando normalmente. Hoy el equipo entrenó a las 9 de la mañana, hicieron trabajos de recuperación y a las 4 de la tarde hay un nuevo entrenamiento, ya está todo tranquilo. No queremos que nos castiguen la cancha.