Aris Salónica hace oficial la salida de Edwin Rodríguez; regresará al Olimpia

“No tengo el día concreto en que vendrá al Olimpia, no sé si está resuelto, debe ser antes del 30 para inscribirlo. No me han dicho concretamente. Sí sé que hay posibilidades, bienvenido será, me hubiese gustado que se quede”, señaló el argentino luego del triunfo de los merengues 1-0 sobre Honduras Progreso.

- ¿Edwin está más en Olimpia que en Grecia?-, se le repreguntó, a lo que Troglio contestó: “por lo que leo está más acá. Hace una semana hablé con él y le aconsejé que se quedara en Grecia”.

Y agregó: “no sabemos lo que le pasa en la cabeza allá, estaría triste porque no juega o piensa en su familia ya que está solo, así como tendría ganas de estar en Olimpia porque nos está yendo bien”.

“No es un retroceso, porque primero es una gran virtud que lo vieron jugar. Cuando uno hace la cuenta dicen que los hondureños no se adaptan, y no siempre es así, hay hondureños que sí y lo hicieron bien. Aquí suelen menospreciar y le caen al jugador local, hay que apoyarlo más, es el mejor fútbol de Centroamérica y mejorarlo, sobre todo en las canchas”, cerró.