Chef experto, pupilo de Reinaldo Rueda y técnico UEFA: Jhon Jairo López, el técnico que cocina la salvación del Honduras Progreso

EL PROGRESO, HONDURAS.- Una bandeja de paisa, sopa, arrocito y nada frito, esa es la ley en la cocina del colombiano Jhon Jairo López, cuyos dirigidos se destacan por la resistencia, unidad y sentido de pertenencia. Dirige en Honduras desde el 2020, y lo hace en El Progreso desde el 2021, tiempo suficiente para decir "me gustaría vivir aquí cuando me retire". A sus 54 años, el técnico oriundo de Cali ya no tiene ninguna ambición, pero sí mucha pasión, la cual mezcla fuera de casa con el fútbol y dentro de ella con la comida.

Jhon aprendió todo en España, donde se formó como entrenador con licencia UEFA y sacó su título de Elaboración de Alimentos, pero para ello tuvo que sacrificarse laboralmente para costear sus sueños. “Para pagarme la universidad tuve que limpiar, barrer, poner gasolina en las bombas, lavar carros, ser guardia de seguridad en discoteca y cocinero, algo que siempre me gustó, pues desde los 12 años hacía comida para mi familia, por lo que trabajé en cadenas de restaurantes en Madrid”, decía un feliz Jhon Jairo mientras pelaba papas y condimentaba su pollo guisado, recordando sus 11 años en el viejo continente donde gastó más de 300 mil euros en sus estudios. López se especializó en rendimiento deportivo en Inglaterra por tres años e intentó adentrarse a los equipos de Londres (Chelsea, Arsenal, West Ham y Fulham), pero el idioma lo impidió, pues “burro viejo no aprende hablar”. En Colombia también sacó su título de entrenador, así como en Actividad Física. - ¿Qué hace un entrenador con una preparación como la suya dirigiendo en Honduras? -, se le consultó al DT colombiano, a lo que contestó con sinceridad: “Es una pregunta que me hacen mucho. Vine aquí porque Ricardo ‘Charly’ Zúniga, cuando él trabaja en Platense, me invitó al proyecto en dos ocasiones, pero acepté a la tercera. En un principio solo iban a ser seis meses en Honduras y ahora ya llevo cuatro años y me han tratado muy bien, vivo muy agradecido con este país. Me han ofertado en Colombia para regresar a dirigir, pero no me llenan las expectativas ya que no apuestan por proyectos a mediano largo plazo”.

“A mi familia la he visto cuatro veces en los últimos cuatro años. Mi esposa (Shirley Ocampo) es odontóloga y tiene su consultorio en Colombia. Los gemelos Saray y Esteban tienen 12 años y estudian en un colegio trilingüe; empecé a ser papá a los 42 años”, contó. Jhon Jairo se especializó en pastas y su mejor platillo es la lasaña. En casa, una bolsa de aceite de 350 milímetros dura un mes, pues todo lo que come es asado y a la parrilla. + Arboleda defiende al “Choco” Lozano: “Desde hace seis años escucho críticas y sigue en Europa” “Entre cocinar y ver un partido de fútbol que no sea de mi interés, prefiero cocinar. El día que yo me retire, si tengo suficiente dinero, en lugar de comprar propiedades me gustaría tener un restaurante”, reveló en su amena entrevista con EL HERALDO.

Al DT del Honduras Progreso le encanta “el pollo chuco pero sin salsa, lo más rico aquí son las papas y el aguacate, a las baleadas todavía no me acostumbro. Yo cero gaseosas, nada de frito y comida de la calle muy poco”, menciona a la misma vez que baja de su habitación el preparador físico del equipo, Juan Camilo Buitrago, que también es el analista de videos del club arrocero. “En esta casa vivimos Juan Camilo y mi asistente técnico Jonathan Meza. Cuando vamos al supermercado dividimos la cuenta por el 33% y quedamos en que yo cocinaré, pero ellos limpiarán los platillos. En mi cocina no habrá nunca un traste sucio, pues si hacía eso cuando trabaja en Europa me cortaban de entrada”, comentó JJ López. Su don lo compartió inclusive la semana pasada con sus futbolistas, pues le preparó una bandeja de paisa a sus compatriotas Rodin Quiñonez, Deivy Balanta, Jhan Mora y Harold Sandoval, así como al portero Rafa Zúniga y el volante Julián “Tierrita” Martínez. Es así como formula la unidad dentro de la institución con el que disputa su cuarto torneo de Liga Nacional. El estratega cafetero conoce desde el 2009 lo que es el fútbol hondureño, el cual definía en su momento como “generación de fútbol por dentro, descargo por afuera, línea de fondo en las bandas y centro al área”. En la actualidad, “pelotazo y cambio de ritmo” por la cuestión de las estrepitosas canchas.