Barcelona vs Levante EN VIVO: Hora, canal dónde ver PARTIDO HOY ONLINE y alineaciones

Barcelona, España.- Pedro González 'Pedri' está recuperado y esa es la mejor noticia para el Barcelona, que este domingo tratará de enderezar el rumbo después dos derrotas seguidas con la visita del Levante (9:15 AM), penúltimo clasificado, que sueña con ganar por primera vez en el Spotify Camp Nou. El equipo catalán, inmerso institucionalmente en los vaivenes de unos comicios en los que tres precandidatos optan a desbancar al presidente saliente y aspirante a la reelección, Joan Laporta, ha vivido su particular semana de reflexión después de perder contra el Atlético de Madrid (4-0) y el Girona (2-1).

Dos tropiezos que dejaron al conjunto azulgrana al borde de la eliminación en la Copa del Rey y que le apearon del liderato de LaLiga, ahora en manos del Real Madrid, con dos puntos de ventaja. Aunque lo peor no fueron los resultados, sino el juego. El Barça fue un equipo destensado, incapaz de recuperar en la primera línea como era habitual, y tan desestructurado que los rivales aprovecharon las distancias entre los jugadores y la adelantada zaga azulgrana para llegar al área con facilidad. Y en ataque, perdonó demasiadas ocasiones claras de gol contra el Girona.

Unas carencias que ayudará a subsanar el regreso de Pedri, pieza indispensable no solo por los mucho que contribuye en la creación, sino también en el posicionamiento del equipo y la defensa. Ausente desde el 21 de enero por una lesión muscular, el canario podría jugar algunos minutos, según ha confirmado Hansi Flick. Todavía no se espera que sea titular, así que el técnico deberá elegir entre si refuerza la medular con Marc Bernal o Marc Casadó junto a Frenkie de Jong, o mantiene a dos perfiles más ofensivos como Dani Olmo y Fermín López, ante un Levante que, previsiblemente, defenderá cerca de su área y fiará sus opciones al contraataque. También está recuperado el delantero Marcus Rashford, baja en los últimos dos partidos, aunque la principal duda en ataque es si Ferran Torres o Robert Lewandowski será el elegido en punta.

Los lesionados Andreas Christensen y Pablo Páez Gavira 'Gavi' serán las únicas bajas en el Barça, que sigue invicto en casa desde la reapertura del Camp Nou tras ocho partidos. Llega el Levante al Camp Nou muy tocado, después de haber enlazado tres derrotas seguidas y a siete puntos de la permanencia, y con el lastre estadístico de no haber puntuado en el feudo culé, al contar por derrotas sus dieciséis visitas en Primera División. El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene las bajas por lesión de Brugué y Pablo Martínez y tampoco puede contar con el sancionado Kervin Arriaga, ni con Unai Elgezabal, que se queda fuera de la convocatoria después de unas molestias físicas. Tras haber jugado el pasado miércoles ante el Villarreal el partido aplazado en diciembre por las fuertes lluvias, Castro volverá a hacer cambios en la alineación inicial. Matturro y Manu Sánchez tienen opciones de entrar en el equipo para dar descanso a Matías Moreno o Pampín. También pueden regresar a la formación inicial Tunde y Carlos Álvarez y el extremo Paco Cortés, tras su buena actuación ante el Villarreal podría mantenerse entre los elegidos. Una de las dudas es el escogido por Castro para ocupar la punta de ataque, con Iván Romero y Espí con muchas opciones.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín o Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha. Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez o Pampín, Raghouber, Olasa, Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero. Árbitro: Javier Alberola Rojas (c. castellano-manchego). Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO