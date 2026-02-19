Barcelona recibe dos buenas noticias luego de caida ante Atlético y Girona

Barcelona, España.- El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick.

El canario se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).