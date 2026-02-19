  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona recibe dos buenas noticias luego de caida ante Atlético y Girona

El FC Barcelona de Hansi Flick han recibido dos buenas noticias previo al encuentro ante el Levante por LaLiga

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 09:59
Barcelona recibe dos buenas noticias luego de caida ante Atlético y Girona

El FC Barcelona regresó a los entrenos luego de dos días de descanso.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El centrocampista Pedri González y el delantero Marcus Rashford, ausentes en los últimos partidos por lesión, han realizado este jueves parte del entrenamiento con el equipo azulgrana a las órdenes de Hansi Flick.

El canario se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).

Flick tras derrota del Barcelona ante Girona: "No estamos en un buen momento"

Los barcelonistas han regresado a los entrenamientos después de dos días de descanso tras perder en Girona (2-1), en un partido jugado el pasado lunes. También han participado en la sesión los futbolistas del filial Emilio y Brian del Barça Atlètic.

Los de Flick volverán a entrenarse el viernes y el sábado, víspera del encuentro ante el Levante en LaLiga (9:15 AM) el domingo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias