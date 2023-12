Auzmendi advierte a Marathón tras doblete: “Debemos clasificar a la final”

“Debemos de salir (a jugar) como hoy, creo que fuimos un equipo muy intenso que no los dejó pensar en ningún sector del campo y el profesor Diego (Vázquez) sabrá cómo tenemos que jugar el sábado. Me veo en la final, estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas”, agregó.

El argentino está a tres tantos de igualar al actual jugador del Getafe, sin embargo, mencionó que no es una prioridad igualar la marca goleadora.

“No pienso en eso (récord), no he hablado con mis compañeros de esos, si no que debemos clasificar a la final que es el objetivo del grupo”, manifestó el sudamericano.

“Esto no sería posible sin mis compañeros, sin el esfuerzo que hacen ellos, así que estamos contentos y vamos a ir en búsqueda de la final”, apuntó el ariete motagüense.

Motagua se medirá a Marathón el próximo sábado a las 3:00 PM en el estadio Yankel Rosenthal.