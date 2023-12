Salomón Nazar: “Remontaremos en el Yankel Rosenthal”

“Me quedo con la entrega de los muchachos, vinieron a proponer el partido, creamos situaciones de gol, pero desafortunadamente no las anotamos, aparte, nos defendimos bien con el balón, voy tranquilo porque sé que el equipo va a remontar en el Yankel, siempre y cuando haya un buen arbitraje”, enfatizó.

Consultado por el trabajo del silbante Nelson Salgado, dijo. “Yo no hablo del arbitraje, pero hoy no me pareció, no he visto el penal, no sé si fue o no, alguien me comentó que no fue penal, que no estaba muy claro, pero cuando venimos de visita puede ocurrir eso”.