Diego Vazquez: “Esperamos ir al Yankel a terminar de cerrar la serie”

¿Qué no le gustó del equipo en esta noche?

Me gustó todo, pero debemos corregir, me parece que rompemos la línea sin necesidad. Tengo que volver a verlo, fue un error muy sencillo que no lo podemos cometer. El fútbol es de error y tenemos que mejorar en ese aspecto. Hoy tenemos mucho para hablar del juego de hoy y la clave es hacer un buen partido en el Yankel, salir a ganar. ¿Por qué no?.