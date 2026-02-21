  1. Inicio
Arbeloa da la cara tras derrota del Real Madrid ante Osasuna y confirma mala noticia con Mbappé

El técnico merengue dio a entender que no los afecta mucho este resultado en LaLiga de España

Real Madrid dejó la moneda en el aire y Barcelona podría alcanzarlo en el liderato.

Foto: EFE.

Madrid, España.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, señaló que su equipo puede dar “muchísimo más” tras la derrota ante Osasuna en la que mostraron una pobre imagen, alejada de lo que todo el madridismo espera.

“Podría haber habido falta en esa acción, ha habido dos fueras de juego justos y han caído en nuestra contra. Evidentemente, todas las salidas son complicadas, yo era conscientes de este campo y no estaba equivocado”, reconoció tras el 2-1 en El Sadar.

Considera no salir “tocado” del encuentro: “Sigo pensando lo mismo, queda muchísimo. En la primera mitad hemos tenido control, pero nos falta mucha velocidad en el juego. O mueves rápido o te van a defender muy rápido. Tenemos que seguir trabajando y tener desborde por los dos lados, en izquierda y derecha”.

Soluciones a corto plazo: “Ese seguir insistiendo todas las semanas. No queda más que eso, quedan muchos partidos y tenemos muchísimo margen de mejora. Si no estás al 100 %, cualquiera te puede ganar. Cada salida va a ser difícil. Nosotros tenemos que hacer lo mismo”.

Sobre el francés Kylian Mbappé, el entrenador dijo lo siguiente: “Descansó el fin de semana pasado. No jugó contra la Real, pero cuando creemos que no está en condiciones no vamos a arriesgar. No es algo que decida yo solo”.

“Espero que no nos suponga nada, nos volvemos a jugar la vida en cuatro días y evidentemente somos conscientes de que quedan muchas jornadas, va a ser difícil ganar todas, pero el equipo muestra fortaleza cuando vienen derrotas como esta. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. vamos a seguir trabajando e insistiendo”, sentenció.

