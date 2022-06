Antonio Rudiger es presentado como nuevo jugador del Real Madrid; rechazó al Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- Antonio Rudiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y en medio de la presentación reveló que rechazó una oferta del Barcelona.

El alemán llegó a las instalaciones del club rodeado de su familia y lucirá el dorsal 22, el que portó Isco durante las últimas seis temporadas.

En su primer día como merengue, el zaguero estuvo acompañado del presidente Florentino Pérez y reveló que el Barcelona intentó ficharlo.



Fue una presentación que siguió los patrones estándar: firma del contrato, fotos con la camiseta y las Copas de Europa, rueda de prensa y primeros toques de balón con la camiseta puesta. El defensor dijo que solo habla inglés, pero prometió que pronto aprenderá español. ‘‘Hala Madrid y nada más’’, fue lo único que dijo en castellano.

Primer contacto con el Madrid

“La primera vez que contactan con mi agente fue en septiembre del año pasado. La segunda vez, en abril, cuando yo hablé con Ancelotti. Este fue el momento más importante, fue en allí cuando decidí jugar en el Madrid”.

La conversación con Ancelotti

“Me dijo que podía ayudar mucho al equipo y eso a mi edad es suficiente. Claro que sé que hay competencia, es el Madrid”.

¿Qué representaba para ti el Madrid de niño?

“Yo recuerdo a Ronaldo Nazario, era un ídolo en mi pueblo. Y también me gustaría nombrara Zidane porque recuerdo su gol ante el Leverkusen”.



¿Qué puede aportar Rüdiger a la defensa?

“El Madrid tiene muy buenos jugadores, en particular en mi posición. Pero yo me siento seguro y voy a añadir competitividad, porque es muy bueno para un equipo. Es un gran desafío”.

Las 14 Copas de Europa

“Impresiona verlas, porque ver esas Copas te muestra de un vistazo cuál es el objetivo del Madrid: ganar”.

Diferencias Madrid y Chelsea

“No voy a comparar porque todos los clubes en los que he jugado son importantes para mí. En el Madrid, claro, hay presión, pero tenemos que disfrutar”.

Debutar en un Clásico

“Es el partido más importante que hay y aunque sea un partido de pretemporada queremos ganar. Me emociona jugar este partido en vez de verlo por televisión”.

¿Qué le decía su familia?

‘‘Mi familia está encantada, porque saben lo grande que es el Madrid. Mi familia tampoco sabe mucho de fútbol, pero saben lo que es el Madrid. Y mi mujer está muy feliz”.

Las ofertas que tuvo

“Hubo interés del Barcelona, pero le dije a mi agente que el Madrid o nada”.

El dorsal 22

“Mi número favorito es el 2, pero aquí es de Carvajal. Me ofrecieron el 12 y el 22 y cogí el 22”.

Su carácter

“Me gusta mucho charlar, réir, bailar... Pero en el campo soy muy serio, no bromeo. Mi contribución al vestuario es mi espíritu luchador, mi liderazgo. Pero Roma no se construyó en dos días, primero tengo que aprender español. Me pondré rápido”.

Contactos con Hazard y Kroos

“Son decisiones personales. No hablé con ellos”.

Diferentes Ligas

“He jugado en Alemania y había que ser muy rápido. En Italia, el fútbol es muy táctico. En Inglaterra el físico es importante y en España hay mucha calidad. Es un reto que me gusta”.

Sufrió al Madrid con el Chelsea

“Fue un partido especial, muy intenso. Era la primera vez que jugaba en el Bernabéu y para mí fueron emociones increíbles. Después del tercer gol seguía habiendo buen ambiente en el estadio. Me llevé muchas emociones y hoy es un día increíble para mí”.



Sus sensaciones contra el Madrid

“Cuando jugué contra el Madrid aún no estaba cerrado. Mi objetivo era eliminarlos, soy profesional. Fue fácil para mí concentrarme”.

La Champions que ganó el Madrid en París

“Cuando se disputó la final ya sabía que jugaría en el Madrid y animé al Madrid. Lo de esta Champions ha sido increíble”.

Defensas en los que se ha fijado

“Mi referente es Pepe. Si tuviera que elegir uno sería Pepe. Tiene unas características que me encantan y fuera de la cancha, por lo que sé, es una buena persona y en el campo es un monstruo”.