Amarini Villatoro le responde a Menjívar y lanza advertencia a Olimpia con Cartaginés en Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- Amarini Villatoro destacó la ventaja que tiene Cartaginés tras ganar 1-0 en la ida ante Olimpia , pero dejó claro que su equipo no puede confiarse de cara a la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana . "Tenemos que ser más efectivos, sacar una mayor ventaja, porque fuimos muy superiores", expresó el técnico, quien recordó que el partido anterior se les complicó en los últimos minutos. Además, advirtió que no pueden cometer errores ante un rival de tanta categoría: "No te puedes descuidar ni un minuto. Tienes que estar concentrado", manifestó, al recordar la derrota que sufrió el año pasado con Xelajú ante los albos.

El entrenador también respondió a las declaraciones del capitán de Olimpia, Edrick Menjívar , quien consideró que se le había faltado el respeto a la historia y al escudo del club hondureño: "No, para nada, porque nunca dije que se le había regalado algo que se había ganado; simplemente hablé del marcaje arbitral", aclaró Villatoro. El estratega costarricense reconoció la grandeza de los merengues y su trayectoria en la región: "La historia de Olimpia es muy grande, es muy rica. Junto a Saprissa, los más ganadores de su país, y junto a la Liga Deportiva Alajuelense, los tres más ganadores a nivel del istmo. Eso es innegable", afirmó.

Por otra parte, Villatoro se refirió a las tres bajas que tendrá Cartaginés por acumulación de tarjetas amarillas, aunque aseguró que cuenta con alternativas para afrontar el compromiso: "El árbitro fue localista y perdimos a tres jugadores de cuatro que teníamos con tarjeta amarilla, pero fue localista", declaró con ironía. Sin embargo, destacó que las rotaciones realizadas durante el proceso le permiten tener opciones para suplir las ausencias: "A lo largo de estos partidos hemos rotado bastante y alrededor de 14 o 15 jugadores tienen un promedio bueno de minutos", explicó, antes de sentenciar: "Yo creo que no hay excusas".

Llegó el día de esta posibilidad de volver a meterse. Usted está en una semifinal después de un año, de hacer historia para el Cartaginés y estar en una final internacional. ¿Cómo empieza a vivir este momento previo, ya en el diálogo que llaman?

Yo creo que la consecuencia de estar acá no es lo que se ha hecho la última semana, sino que es una consecuencia del equipo, de la junta directiva, de años de ir trabajando y mejorando el equipo. El caso de los jugadores que se han mantenido en el proceso y se han unido al proceso, y que nosotros hemos estado este año con el equipo. Y, sobre todo, yo creo que ha sido importante la buena planificación que se hizo para esta temporada, para esta Copa, el tener juegos de preparación en México, hacer una pretemporada exigente, correcta y profesional.

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Se vive de una forma tranquila. Todo lo que hiciste anteriormente te da la confianza, te deja llegar a este momento, ya no para improvisar, sino con la consecuencia de un modelo de juego, de un trabajo que se ha venido haciendo bien y en el que se confía. Se confía en lo que ha hecho el equipo en la Copa Centroamericana, en lo que ha venido haciendo partido a partido. Entonces, eso, quieras o no, te va sumando confianza y te indica que vas por el camino correcto.

Usted ha perdido tres jugadores importantes para este juego por tarjetas amarillas. ¿Qué significa que ellos estén acompañando al equipo? Y, en lo deportivo, ¿tiene cómo suplirlos? ¿Ya tiene claro el panorama de estos tres jugadores?

Imagínate, el árbitro fue localista y perdimos a tres jugadores de cuatro que teníamos con tarjeta amarilla, pero fue localista. Bueno, se toma de la mejor manera, se toma bien, porque también me agarro de eso, del proceso, ya que a lo largo de estos partidos hemos rotado bastante y alrededor de 14 o 15 jugadores tienen un promedio bueno de minutos. Entonces, yo creo que, si te das cuenta, al inicio del proceso ni Chimi ni Gaete eran titulares y, en el caso de Tepa, sí, es el que tal vez más continuidad ha tenido. Pero hemos podido mover y rotar un poquito, lanzando un poquito más adelante a Alonso, jugando a veces también con uno de los extremos punta, como Morán. O sea, hemos tenido las variantes ahí. Entonces, yo creo que no hay excusas. Siempre que nos pueda servir bien, que está en un buen momento y que nos pueda aportar mucho.

¿Le preocupa que mañana se vaya a tornar este tema así, por lo que también habló el técnico Eduardo Espinel, o le preocupa más lo futbolístico?

Siempre me enfoco mucho en el tema futbolístico y trato de que mis jugadores estén enfocados en ello y que, si toca manejar algo externo, yo ponga, como se dice, el pecho. He tratado de que el grupo esté tranquilo y de forma correcta para presentarse en la cancha y no confiarse en el partido. Es una opción, un apoyo que ha venido a cambiar muchas cosas para los árbitros, el VAR. Y no veo por qué el árbitro... Generalmente toco el tema arbitral porque lo tocaron antes. Y en estas instancias, creo yo, hay que estar preparado. Sentimos nosotros que, en el entorno, en lo que pueda ser el entorno, en lo que se juega y, al final, aprendí a apretar más... contra 11 y me preocupa el buen equipo que tiene Olimpia y los buenos jugadores que tienen, jugadores que también están acostumbrados a jugar estas instancias, como los jugadores de Cartaginés, que en los últimos años se han acostumbrado también. Eso es. Me preocupa, me preocupa o me ha ocupado más que todo neutralizar ciertas situaciones que hemos visto muy positivas de ellos y también sacar provecho de situaciones que hemos visto de ellos, donde nosotros podemos sacar provecho.

Usted dio una declaración un poco polémica que trascendió lo futbolístico sobre Olimpia y el arbitraje en la liga local. ¿Considera que fueron necesarias y sumaron un poco más de tensión a esto o forma parte de la preparación para Cartaginés? Y con 10 jugadores contra 11, ¿no vio tanta superioridad por parte de Cartaginés? ¿Qué partido espera mañana?

Tenemos que ser más efectivos, sacar una mayor ventaja, porque fuimos muy superiores y el partido realmente se nos complicó del minuto 75 al 90, más o menos, en donde tuvimos un par de cambios por lesión y donde realmente no estábamos preparados. Nos cambió un poquito el libreto del juego y también el rival encontró, creo yo, un buen rendimiento en esos últimos 10 o 15 minutos. Pero, la verdad, tuvimos un partido tranquilo. Lo que pasa es que no la metimos y el estar con 10 o 11 es lógico. Acabamos de empezar 11 contra 11, como empezamos allá, y lo que espero es que mi equipo esté a la altura de ese partido. Y lo de las declaraciones está bien. También del otro lado hay declaraciones. Entonces, soy una persona que no se queda callada. No más que decir, ya se habló mucho del tema y, bueno, si quieren seguir hablando, qué bueno, porque a mí me interesa y me gusta que se esté distrayendo toda la atención en otro lado y no en lo que pueda pasar dentro de la cancha.

¿Qué ha cambiado desde ese partido contra Olimpia hace un año, cuando lo enfrentó con Xelajú, y ahora que lo vuelve a enfrentar con Cartaginés? ¿Qué ha cambiado a nivel de entrenador, de estratega?

Madurez, creo yo, creciendo, teniendo estas bonitas experiencias. El año pasado con Xela tuvimos un golpe duro aquí que nos hizo muy fuertes. A partir de ahí, el equipo ya solo perdió un partido y logró llegar a la gran final. No logró el objetivo de ser campeón, pero nos fuimos incluso sin perder en la final y no tuvimos la puntería en los penales. Pero creo que fue un paso. Me trae buenos recuerdos, porque a partir de aquí yo creo que el equipo creció bastante. Nos dimos cuenta de lo que podíamos lograr. Fue un partido muy raro que teníamos. Estábamos jugando muy bien, me recuerdo, y un golazo de Elison Rivas desde medio campo; casi que por ahí Darío no midió bien y, de ahí, en diez minutos nos metieron tres goles, y no daba para eso. El partido estaba muy lindo, pero me dejó una gran enseñanza para lo que tú dices.

En un partido con un rival como Olimpia, con la categoría de esos jugadores, no te puedes descuidar ni un minuto. Tienes que estar concentrado, porque recuerdo que ese partido estábamos tranquilos. En la banca hablábamos de eso, del control que teníamos del juego. Y, de repente, ¡pum!, un chispazo y en diez minutos ibas perdiendo 3-0. Y ahí se murió el partido. Después estuvo parejo, tuvieron mal llegada ellos. Nosotros no encontramos la ruta al gol. Pero me deja esa enseñanza, y se lo comentaba a ellos: en el partido de mañana no podemos tener distracciones; tenemos que estar concentrados en todo momento. Ni fiarnos de un buen juego que estemos haciendo, sino ahora sí, porque sé que en algún momento las vamos a tener. Hay que ser contundentes en las ocasiones que se crean. Hay que tener esa contundencia que por ahí no tuvimos el partido pasado. No podemos perdonar más de visita, y más que tal vez el partido pueda ser muy cerrado y las que se puedan crear hay que tratar de meterlas. Ha sido un crecimiento importante y ahora un equipo costarricense con, creo yo, calidad de jugadores también, con jugadores con mucha experiencia en selección, con buenos extranjeros, pues me da la oportunidad nuevamente, un año después, de estar acá y tener ya esa experiencia, un poquito más de experiencia para pensar en tomar mejores decisiones y vivirlo como siempre soy: intenso.