La realidad que vive el hondureño Alberth Elis con el Marítimo de Portugal

El atacante hondureño Alberth Elis se fue a Portugal a experimentar un nuevo reto en el fútbol del extranjero y es con el CS Marítimo

  • 14 de septiembre de 2025 a las 14:40
La realidad que vive el hondureño Alberth Elis con el Marítimo de Portugal

Alberth Elis solo ha podido sumar seis minutos con el Marítimo de Portugal.

Madeira, Portugal.- Se disputó la jornada 5 de la segunda división de Portugal el Marítimo, donde milita Alberth Elis, tuvo participación este domingo 14 de septiembre frente al Vizela.

El hondureño estuvo convocado en el encuentro desarrollado en el estadio do Maritimo y que finalizó empatado 1-1. La visita abrió el marcador por medio de Heinz Mörschel al minuto 39 y lo igualó Raphael Guzzo al 76.

El delantero hondureño Alberth Elis solamente estuvo en la banca y no vio acción, no fue tomado en cuenta por el entrenador Vitor Matos como en el duelo anterior donde debutó jugando 6 minutos.

Viendo la tabla de posiciones de la segunda división de Portugal el Marítimo se encuentra en la tercera posición con 10 puntos en cinco jornadas. Esta plaza otorga una promoción contra el antepenúltima de la primera división.

El próximo encuentro del Marítimo será el sábado 20 de septiembre por la segunda ronda de la Taca de Portugal, visitan al Belenenses desde las 4 de la madrugada.

Mientras que por el torneo local será contra el líder Sporting Lisboa II el sábado 27 de septiembre a partir de las 4 de la madrugada de Honduras por la jornada 6.

