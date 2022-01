Rodri da triunfo al Manchester City, Lanzini al West Ham

LONDRES, REINO UNIDO.- El Manchester City reforzó todavía más su liderato en la Premier League gracias a una victoria 2 a 1 en el terreno del Arsenal, este sábado en el primer partido de la 21ª jornada, en la que el West Ham (5º) venció 3-2 como visitante al Crystal Palace.



El español Rodri Hernández fue el autor del tanto de la victoria del Manchester City, en el 90+3, cuando aprovechó un rechace tras un intento sin éxito del también internacional español Aymeric Laporte.



Fue la culminación de una remontada para el Manchester City, ya que el Arsenal se había adelantado en el 31, con un disparo seco de Bukayo Saka, y luego el equipo de Josep Guardiola había igualado en el 57 con un penal transformado por el argelino Riyad Mahrez.



El Arsenal, que no pudo estar dirigido por su entrenador español Mikel Arteta al ser positivo al covid-19, se había complicado en el 60 con la expulsión del brasileño Gabriel Magalhaes, que le obligó a jugar la última media hora con un hombre menos.



En la clasificación, el City se pone con 53 puntos y se distancia provisionalmente con 11 más que el Chelsea (2º) y con 12 de margen sobre el Liverpool (3º).



Chelsea y Liverpool se enfrentan el domingo en un duelo de altos vuelos en el que el entrenador alemán Jurgen Klopp no podrá entrenar al Liverpool por un test sospechoso de positivo al covid-19.



El Manchester City continúa por lo tanto imparable y son ya once las victorias seguidas que ha conseguido en la Premier League. Ha ganado todos sus partidos en el campeonato desde su derrota 2 a 0 en casa ante el Crystal Palace el 30 de octubre.



Por su parte, el héroe de la victoria 3-2 del West Ham (5º) en el terreno del Crystal Palace (11ª) fue el argentino Manuel Lanzini, autor de un doblete.



Los 'Hammers' se aproximaron a un punto de la zona de Liga de Campeones, que marca el Arsenal (4º).



En el descuento ganó el Tottenham (6º), que se impuso 1 a 0 en el terreno del Watford (17º) gracias a un gol del colombiano Dávinson Sánchez en el 90+6, de cabeza a centro de Son Heung-min.



Antonio Conte sigue invicto en Premier League desde su llegada al banquillo de los 'Spurs', a los que ya ha dirigido en ocho ocasiones en el campeonato.



El Tottenham es sexto, ahora a apenas dos puntos de la 'zona Champions', aprovechando también la derrota del Arsenal.



Debía haberse jugado también en este primer día de 2022 el partido entre Leicester y Norwich, pero fue aplazado por un alto número de bajas, principalmente por el covid-19, en el Norwich.