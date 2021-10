Fabián Coito: "Es muy pronto para considerarse descartado del Mundial"

CUERNAVACA, MÉXICO.-El técnico de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, se refirió al juego de este domingo contra México en el estadio Azteca y a las posibilidades que podría tener la Bicolor de sumar puntos y así continuar con las posibilidades intactas en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Fabián Coito sabe que la presión que recae sobre sus hombros es enorme, tras solo sumar tres unidades en la tabla, de 12 puntos posibles.



El seleccionador nacional, quien en la mayor parte de la conferencia virtual estuvo con sus brazos cruzados, comenzó explicando lo sucedido en los últimos partidos que hizo Honduras frente a los mexicanos. "No hay dos partidos iguales, quiero ver una mezcla de ambos, vamos a proyectar un equipo duro de contener, y que también podamos agregar a aquel equipo de Atlanta (contra México), una capacidad ofensiva para hacerles daño y que que ellos tengan precauciones. En aquel partido tuvimos un primer tiempo con varias situaciones, pero nos faltó el gol. Quiero ver malana un equipo ordenado, corto, que tengamos capacidad para anular individualidades de México.



¿Cómo están manejando toda la presión que recaen sobre la Selección? Le consultamos al técnico uruguayo.



"La presión siempre existe en el fútbol y más en este caso que significa ir al Mundial. Cada partido está cargado de un montón de situaciones. La presión nunca se la paso al futbolista, la asumo como entrenador, al jugador le intento transmitir una idea para conseguir el resultado y en base a saber lo que está en juego. Lo más importante es el futuro de la Selección. Intentamos no sentirnos presionados, es lógico que exista alrededor de un juego como este. Pero hay que hablar de lo que pueda suceder en el campo, una idea de juego y lo que queremos intentar. Vimos el juego, hablamos de lo que podemos hacer. La idea es no cargar desde lo físico. Debemos tener cosas en el campo que nos permitan un resultado favorable para irnos a casa tranquilos para enfrentar el último juego ante Jamaica.

+No se vio en TV del Honduras vs. Costa Rica: Frustración de Coito, tapadón de Keylor y peleas en el campo



Fabián Coito también referenció los dos últimos partidos contra México (amistoso y Copa Oro), como parte de la preparación para el de mañana. "Se puede sacar un buen resultado, eso es parte de la información y de la historia reciente de los enfrentamientos de estas dos selecciones, nos sirve para preparar este partido. El de Copa Oro estuvo cargado de un montón de situaciones que nos afectaron en el rendimiento del equipo. Había un grupo en los Olímpicos, situaciones de Covid positivos y que nos afectó a jugadores. Eso definitivamente no se va a dar ahora. Lo que pasó en el campo, si es para tenerlo como experiencia previa. Hay que intentar hacer esas cosas que nos sirvan para edificar y construir la idea de lo que vamos a llevar al campo. No cometer errores, ver lo que intente armar México, que sabemos es bueno. Debemos intentar limitar al rival, no lo hemos hecho mal, pero nos hace falta concretar, no hay que presionar a los futbolistas, darles la confianza, seguridad de que podemos hacerlo, con la confianza de que podemos sacar el resultado.

La Selección de Honduras realiza su último entrenamiento en la ciudad de Cuernavaca previo al duelo futbolístico de este domingo contra México ??⚽️#Honduras #Mexico #Deportes #Qatar2022 pic.twitter.com/4I0feRgBIJ — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) October 9, 2021

Honduras de visita ha sumado dos puntos, primero fue en Canadá y luego ante el Salvador ¿Sacar un empate en el Azteca sería el mejor resultado? Ante esta pregunta, el técnico nacional respondió: "Estamos hablando a priori sin ver lo que sucede en el juego, eso está condicionad, claro que sería un gran resultado irnos con puntos en l estadio Azteca, iríamos a casa y buscaríamos obtener el triunfo como locales y eso nos permitiría estar cerca en los puestos que nos podía llevar al Mundial. Más allá de lo que ha pasado, todos los partidos son distintas, habla de paridad, de la dificultad que ha tenido México para ganar en casa, hay que plantear un equipo fuerte, tenemos futbolistas para hacerlo, ojalá la idea salga bien.



¿Cómo ve a este México? Le consultaron a Fabián Coito y sin titubear, comentó:



"Tenemos la misma visión que tiene el mundo sobre México, es una selección fuerte, con potencial importante basado en el nivel de los futbolistas, eso no deja de reconocerlo el mundo, México es una selección considerada. Por eso las formas de preparar los partidos son diferentes, es una linda responsabilidad, experiencia y posibilidad que tiene los jugadores de entrar al campo de sumar y seguir en el camino que ojalá nos deposite en el mundial próximo. Es una selección fuerte a nivel mundial.



El timonel de la H también habló sobre la urgencia que tiene Honduras de comenzar a sumar en la tabla. "La palabra urgencia existe siempre, como la presión y esas palabras están permanentemente en la cabeza de las personas que enfrentamos y preparamos un partido de este nivel y de esta exigencia.



Coito explicó el motivo por el que Honduras decidió volver a Cuernavaca, como hizo Jorge Luis Pinto en la eliminatoria anterior.



"Lo de Cuernavaca es porque existían experiencias anteriores, estar descansando y preparar el partido de mañana, llegar al DF el día del partido, evitar cualquier síntoma sobre la altura. Estamos bien, hemos descansado, alimentado, hemos convivido como siempre lo hemos hecho, compartiendo cada experiencia. Ha sido un acierto.

VEA: Honduras no pasa del empate con Costa Rica... y los memes no perdonan

Plan b en la ida del juego

"Siempre existen, hay imponderables en el juego que están intentando variar que lo que hemos imaginado los futbolistas, decisiones de los jugadores, tardes buenas o no tan buenas de los jugadores, siempre tenemos en el plan a los futbolistas que son variantes. La estructura para poder contrarrestar de cierta manera. No hay que enloquecerse, hay que manetenr la idea y creer en los jugadores, a quien debemos llenarlos de confianza".

Así es la ciudad de Cuernavaca, México, donde está radicada la Selección Nacional de Honduras



Video: Johny Magallanes | EL HERALDO #Honduras #Mexico #Deportes #Qatar2022 pic.twitter.com/KinYSp6BkY — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) October 9, 2021

¿Al repechaje?

"No comparto esa opinión, es pronto y aparte está claro lo que varía y la dificultad que hay para obtener los resultados en juego. Es un camino largo, hay que trabajar, creer en lo que hacemos, no cargar a los futbolistas. Eso se puede basar en los antecedentes, el fútbol presentar muchas sorpresas. Es prematuro adelantar los países que estarán en el Mundial. Es muy pronto ni para considerarse adentro ni para considerarse descartado. Hemos tenido buenas cosas que nos permiten pensar que estaremos en la pelea hasta el final. Lo importante son los puntos, lógicamente tenemos que sumar para estar en el grupo que van a pelear por un cupo en el Mundial. El inicio no ha sido el deseado. Sabemos que sea ha dado las dificultades, lógicas que representa una eliminatoria de este tipo. Hay que confiar a los futbolistas. Si no hemos logrado ganar ninguno de los dos partidos que hemos jugador, nosotros debemos hacer cosas mejores y también la gente apoyarnos en todo momento. Esto es emocional y lo que baja de la tribuna todo es importante y suma".