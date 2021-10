Luis Suárez sobre el Barcelona: "vive una guerra que perjudica a los jugadores"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El atacante del Atlético de Madrid, Luis Suárez, habló sobre el conflicto que vive el equipo azulgrana en el interior de la plantilla.



En una entrevista con el diario deportivo Sport, dijo que hay "una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores".



Además, contó lo que le dijo Messi cuando jugaban con el equipo culé."Leo me decía que quería acabar su carrera en el Barça y esto le hacía feliz".



Suárez, que tuvo una salida polémica del Barcelona, mencionó que Ronald Keoman -actual DT del Barça- y su actual presidente, Josep Maria Bartomeu, dijo que "el desprecio y el trato como si tuviera 15 años" fue que lo orilló a irse del plantel.



El uruguayo además dijo que no entiende por qué se decía que era "él quien molestaba en el vestuario".



Referente al actual entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, quien no ha tenido buenos resultados. Ve muy prematuro que Xaxi tome el control del equipo. "Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil".



El Barcelona jugará la próxima jornada contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en un partido que podría seguir agravando la situación del equipo azulgrana.