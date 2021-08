¿Se va o se queda? Jairo Martínez despeja dudas sobre el futuro de Luis Palma

LA CEIBA, HONDURAS.- El gerente deportivo del Vida, Jairo Martínez se refirió este viernes al futuro del destacado delantero Luis Palma tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Martínez hizo énfasis en que todavía no está claro si el jugador de 21 años se quedará en el club pese a tener ofertas concretas en el extranjero.

LEA TAMBIÉN: Platense y Honduras Progreso reparten puntos en el Estadio Excélsior



"Creo que él está pensando en salir, es algo que se puede dar o no, se está trabajando en eso, pero hay que ver qué le conviene más. Si se va a quedar, debemos trabajar con él permanentemente como jugador del Vida y si tiene la posibilidad clara de salir, apartarlo para que él piense en irse".



¿Pleito interno? "Nosotros sabemos hacia dónde estamos apuntando, pero él no se ha dado cuenta de eso"



"Luis Palma tiene ofertas de equipos, por eso es que quizá no ha estado trabajando tan a fondo con el equipo; quizá se esté cuidando un poco, lo entendemos porque el rendimiento que está mostrando ahora no es el Palma que conocemos. Todo tiene que ver con la formación en su casa, en el club; es algo que queremos trabajar con los jóvenes que integren el equipo para no tener este tipo de problemas", cerró.

VEA: Confirmado: Juego Marathón-Motagua no se mueve del Yankel Rosenthal



Sobre su nivel mostrado en los primeros dos juegos en Liga Nacional señaló que "hay que tratar de ser sinceros, yo creo que futbolísticamente él no está, hemos intentado que haga minutos pero ustedes han visto que el rendimiento no ha sido bueno".



Finalmente, comentó que los dos futbolistas argentinos (Elías Garay y Lucas Lezcano) ya estarían a disposición del cuerpo técnico para la jornada 3 ante Olimpia y adelantó un nuevo refuerzo.



"Sobre Lucas y Elías estamos esperando que la plataforma los apruebe, en caso que sea así, podrán viajar a Tegucigalpa para el juego ante Olimpia", dijo. "Estamos esperando la documentación para otro extranjero que llegaría. Esperamos poder inscribirlo a tiempo. Físicamente los jugadores vienen bien, solo hay que darles tiempo para que se adapten a la comida y al clima", cerró.

ADEMÁS: Kevin López firmará este jueves su contrato de renovación con Motagua