Choco Lozano es pretendido por el Nottingham de Inglaterra

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño Anthony Choco Lozano estaría en la mira del Nottingham Forest de la Football League Championship de Inglaterra.



El sitio la Voz Digital asegura que el catracho podría reforzar al equipo inglés la próxima temporada.



"No sería la primera vez que el Nottingham Forest estaría interesado en contar con 'Choco' Lozano. Tal es así que hace un par de años sonó con fuerza para recalar en el club británico al no entrar en los planes del Girona. Al final, sin embargo, recaló en el Cádiz CF", menciona el portal sobre el hondureño.



Lozano no tuvo sus mejores números en la pasada campaña en España, solo pudo anotar tres goles en el torneo que fue ganado por el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.



Una lesión y falta de goles en el equipo amarillo provocaron que Álvaro Cevera, técnico del Cádiz, lo dejará entre los suplentes en los últimos partidos.



Por otra parte, Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, no incluyó a Lozano para la Copa Oro 2021. El técnico uruguayo dijo que "es una decisión mía, arrastra una pubalgia, pienso que lo mejor es que haga una buena pretemporada".