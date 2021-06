Brasil gana en Paraguay y accede a jugar Copa América

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- Brasil conservó su foja perfecta en el camino a la Copa Mundial. Y aunque criticó la realización de la próxima Copa América accedió a disputarla.



Un tanto de Neymar encaminó el martes a Brasil a una victoria de 2-0 a domicilio ante Paraguay, en un partido de la eliminatoria mundialista donde el mayor suspenso no giró en torno del resultado, sino de la postura de los jugadores visitantes sobre si disputarán la próxima edición del certamen sudamericano de selecciones.



La respuesta llegó en un comunicado que los integrantes de la Canarinha difundieron en sus redes sociales después del partido.



"Les recordamos que somos trabajadores profesionales del fútbol. Tenemos una misión que cumplir con la histórica casaca ’verdeamarela' de pentacampeón del mundo”, reza la declaración. “Estamos en contra de la organización de la Copa América pero nunca diremos que no a la selección brasileña”.



A los 4 minutos del partido, Gabriel Jesús avanzó por la banda derecha y envió un centro hacia Richarlison, quien no pudo hacer contacto con el balón. Sin embargo, éste llegó a los pies de Neymar, para que el astro del París Saint-Germain, colocara su disparo a un costado del arco defendido por Antony Silva.



En tiempo de descuento, Paquetá convirtió el segundo con un zurdazo esquinado.



El equipo dirigido por Tite, sin ser exigido, continúa como único líder de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 acumulando 18 puntos en seis partidos.



Argentina marcha en segundo lugar de la tabla con 12 luego de empatar 2-2 con Colombia y Ecuador se mantiene en el tercer puesto con nueve unidades pese a caer como local por 2-1 ante Perú. Uruguay y Colombia comparten la cuarta casilla con ocho pero la Celeste va adelante por mejor diferencia de goles.



Paraguay bajó al sexto puesto con siete puntos. Los cuatro primeros avanzan directamente al Mundial, mientras que el quinto disputará un repechaje internacional.



“El gol tempranero de Neymar nos condicionó y terminamos con un sabor amargo”, dijo el defensor paraguayo Junior Alonso. “Intentamos presionar pero no pudimos alcanzar nuestro objetivo”.



La tranquilidad con la que Brasil gestiona la eliminatoria contrasta con la incertidumbre de cara a la Copa América que debería inaugurarse el domingo.



Los jugadores brasileños habían dicho que aguardarían hasta después del partido para pronunciarse sobre un torneo que se disputará en su país en momentos en que la pandemia de COVID-19 continúa matando a miles de compatriotas cada día.



“Por diversas razones, humanitarias o profesionales, estamos insatisfechos con la realización de la Copa América por parte de la Conmebol, ya sea que se realice en Chile o incluso en Brasil”, manifestaron los seleccionados.



La postura de los jugadores contra la Copa América es avalada por Tite, quien se habría expuesto por ello a ser despedido. Para volver más complejo el panorama, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, fue suspendido 30 días tras una denuncia de acoso sexual de una trabajadora de la entidad.



Y el martes, la máxima corte de Brasil programó para el jueves una sesión de emergencia en la que decidirá si autoriza o no la realización de la Copa América.



“Todos los acontecimientos recientes nos llevan a creer que hay un proceso inadecuado en la realización de la Copa”, añadieron los jugadores.



Está previsto que Brasil y Venezuela disputen el partido inaugural de la Copa América en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en caso de que la corte no prohíba su realización.



El presidente brasileño Jair Bolsonaro defiende firmemente la idea de realizar la Copa América en Brasil, la sede de emergencia luego que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas del torneo que debió realizarse en 2020 pero se aplazó ya un año por la pandemia.



“En ningún momento hemos querido politizar este debate”, recalcaron los futbolistas en su manifiesto.



Sobre la cancha, Neymar jugó a gusto, moviéndose por todo el frente del ataque y arrastrando a rivales que sólo pudieron frenarlo con empujones que a menudo lo lanzaron al piso. La falta de exigencia del rival hizo que, incluso, Gabriel Jesús hiciera algunos alardes con pases de taco durante el encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, sin público por la pandemia de coronavirus.



La única jugada peligrosa de los paraguayos ocurrió dos minutos después del gol de Neymar, cuando un disparo violento desde fuera del área del defensor Omar Alderete fue desviado por el portero Ederson, encima del horizontal.



El entrenador argentino de Paraguay, Eduardo Berizzo, reconoció en la conferencia de prensa virtual que Brasil “tuvo jugadores muy veloces que complicaron el esfuerzo por conseguir, en el segundo tiempo, aunque sea el empate”.



Sobre el final del primer tiempo, fue anulado por posición adelantada un gol de Richarlison.