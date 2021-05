Final inglesa de Champions se jugará en Oporto con público

LONDRES, INGLATERRA.- La final de la Champions League se disputará en la ciudad portuguesa de Oporto con 12.000 hinchas de los contendientes Manchester City y Chelsea, anunció el jueves la UEFA.



El duelo entre los dos equipos de la Liga Premier, que debía disputarse en Estambul, se celebrará el 29 de mayo en el Estadio del Dragón, con capacidad para 50.000 espectadores. La sede fue trasladada debido a que Inglaterra impuso severas restricciones para los viajes a Turquía a causa de la situación de la pandemia de coronavirus allí.



Un plan alternativo inicial era utilizar el estadio de Wembley, en Londres, pero las conversaciones con el gobierno británico se estancaron el lunes sobre la posibilidad de garantizar la exención de la cuarentena para los invitados y reporteros que requería la UEFA antes del partido.



Portugal está entre los 12 territorios de los que Inglaterra está permitiendo que las personas regresen sin necesidad de entrar en cuarentena a parir de la semana próxima. La UEFA dijo que a partir del jueves se venderán dos grupos de 6.000 boletos para los hinchas de Chelsea y los del City.



“Los hinchas han tenido que sufrir más de 12 meses sin la posibilidad de ver a sus equipos en vivo y llegar a la final de la Liga de Campeones es el pináculo del fútbol de clubes”, dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. “Privar a esos hinchas de la oportunidad de ver el partido en persona no era una opción y estoy deleitado de que esta solución ha sido en encontrada”.



“Luego del año que han sufrido los hinchas, no estaría bien que no tuviesen la oportunidad de ver a sus equipos en el mayor partido de la temporada”.



La final del año pasado, que también fue movida de Estambul a Portugal, se jugó sin hinchas en Lisboa, donde Bayern Múnich venció al Paris Saint-Germain.



“Nosotros aceptamos que la decisión del gobierno británico de colocar a Turquía en la lista roja para viajes fue tomada de buena fe y en el interés de proteger a sus ciudadanos de la propagación del virus, pero nos presentó con un mayor obstáculo para realizar una final con dos equipos ingleses”, dijo Ceferin.