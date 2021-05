"Todavía creemos en ganar la Liga", asegura Koeman

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este lunes que "todavía creemos en ganar la Liga" augurando que lucharán por ella hasta "el último segundo", pese a estar dos puntos por debajo del líder, el Atlético de Madrid, a tres jornadas del final.



"Todavía creemos en ganar la Liga y lucharemos por ello hasta el final", dijo Koeman en rueda de prensa, admitiendo que "no está en nuestras manos, pero si no cometemos más fallos pondremos presión a los demás".



El Barça, que se enfrenta el martes al Levante, en la antepenúltima fecha del campeonato español, es tercero empatado a puntos con el Real Madrid (2º) y a dos puntos del líder, el Atlético.



VEA: Real Madrid empata 2-2 con Sevilla, el Atlético sigue líder



"Hasta el último segundo haremos todo para ganar", afirmó el técnico azulgrana, que tiene claro quién tendrá más posibilidades de hacerse con el triunfo final.



"El equipo que mental y físicamente llegue más fuerte, seguramente será el que va a ganar, pero creo que todos los equipos llegan justitos", dijo Koeman, que sigue viéndose al frente del equipo la próxima temporada.



"Tengo dos años de contrato y me veo como entrenador el año que viene", afirmó el técnico azulgrana.



"El presidente me ha mostrado su confianza", añadió Koeman, que prefiere esperar a terminar la temporada antes de hablar sobre estos temas.

Discreto

Preguntado por las eventuales sanciones que podría aplicar la UEFA a Barça, Real Madrid y Juventus por no desistir de la Superliga, como una posible exclusión de la Champions, Koeman afirmó que "no puedo opinar sobre este tema".



"No estuve metido en el tema de la Superliga, no estuve con UEFA, es un caso de UEFA y no sé si es capaz o no de hacer sanciones, pero a día de hoy tampoco me interesa", afirmó.