Robert Lewandowski es baja para la vuelta entre PSG y Bayern

Hanssi Flick ha decidido no arriesgar al polaco que justamente hoy se reincorporó a los entrenamientos del gigante bávaro. Foto: AFP

PARÍS, FRANCIA.- Malas noticias para el Bayern Múnich, y es que este lunes se ha confirmado que el delantero Robert Lewandowski ha quedado descartado para disputar el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain.



Pese a retornar a los entrenamientos en esta mañana, el técnico Hanssi Flick consideró que lo mejor es no convocarle al decisivo encuentro en donde los bávaros buscan la remontada ante el PSG en tierras francesas luego de caer 3-2 en la ida jugada en Alemania.

LEA TAMBIÉN: Bayern Múnich busca el milagro en París, Chelsea favorito contra Oporto



Cabe mencionar que el polaco de 32 años, ganador del premio The Best en 2020 sufrió una lesión de rodilla hace 15 días mientras disputaba un partido eliminatorio con su selección.



El cuerpo médico del Bayern había pronosticado una baja de cuatro semanas anteriormente, pero en su deseo por volver a las canchas y no perderse el decisivo juego Lewandowski decidió volver a los entrenamientos este lunes.



Con 42 goles en 36 partidos en Champions y Bundesliga, Lewandowski está cerca de igualar la marca de 40 goles en el campeonato alemán del legendario Gerd Müller en 1971-1972, pues en esta temporada contabiliza 35 dianas.

ADEMÁS: Atlético de Madrid sufre para empatar ante el Betis y pone en riesgo el liderato



De esta manera el campeón de europa pierde a su goleador de cara a un compromiso que luce bastante complejo para los bávaros, pues si quieren meterse a semifinales y seguir optando a revalidar el título, deberán vencer por una diferencia de dos goles al PSG.

VIDEO: Lance Armstrong es acusado de usar un motor en su bicicleta