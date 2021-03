Gales vence a México en partido amistoso

CARDIFF, GALES.- El delantero Kieffer Moore anotó en el arranque del partido y Gales derrotó el sábado 1-0 a México en un partido amistoso que sirve a ambas selecciones como preparación para las eliminatorias mundialistas.



Moore marcó a los 11 minutos, aprovechando un centro por la derecha, y eso le bastó al equipo europeo para doblegar al Tri, a pesar de la notable ausencia de su estrella Gareth Bale.



Gales venía de perder 3-1 ante Bélgica en su primer partido por el Grupo E de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial que se disputará el año próximo en Qatar.



México buscará su pasaje a esa cita a partir de septiembre, cuando arranque el hexagonal definitivo de la Concacaf.



Antes, el equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino deberá encarar la Copa de Oro en julio, en canchas de Estados Unidos.



Gales se puso al frente cuando Tyler Roberts llegó a la línea de fondo por la banda derecha y mandó un centro hacia el área chica, donde Moore remató de derecha para abrir el marcador.



Para este partido, México no usó un nueve nominal ante la ausencia del titular Raúl Jiménez, quien no termina de recuperarse de una fractura craneal sufrida a finales del año pasado en un partido del Wolverhampton de la Liga Premier.



En consecuencia, los dirigidos por el “Tata” Martino generaron muy poco juego ofensivo durante la primera parte, en la que apenas realizaron un par de tiros a puerta, el más peligroso de Luis Rodríguez, que fue contenido por el arquero Wayne Hennessey a los 41 minutos.



Jiménez estuvo presente en las gradas del Cardiff City Stadium.



Martino declinó usar a Henry Martín en su puesto. Javier Hernández, el goleador histórico de México, no fue citado para el compromiso, dejando en punta a Hirving Lozano, del Napoli.



Fue justamente el “Chucky” Lozano quien tuvo en sus botines la oportunidad más clara de gol para los mexicanos a los 54, con un disparo dentro del área que fue rechazado con apuros por Hennessey.



Después de eso, México volvió a tocar a puerta a los 76 con un disparo de media distancia de Orbelín Pineda, que Hennessey alcanzó a desviar con algunos problemas. A los 90, un tiro de Jesús Corona se fue desviado.



México disputará otro partido amistoso, ante Costa Rica el martes en Austria.