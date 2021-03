Amado Guevara y su esposa cumplen 17 años juntos y lo celebran con emotivo mensaje  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ídolo de Motagua, Amado Guevara, y su esposa Lucía Aragón cumplen 17 años de matrimonio y la pareja lo festejó a través de Twitter con un emotivo mensaje.



"Un 20 de marzo de 2004 hace 17 años comenzamos esta aventura", recordó Guevara en el texto de felicitación que acompañó con algunas imágenes junto a su esposa.



"Con la bendición de Dios hemos ido fortaleciendo día a día hasta consolidarnos como la familia que somos", añadió.



"Le doy Gracias a Dios por su vida y por ponerla en la mía, la Amo mi Negrita", se lee en el mensaje que Amado le dedicó a su esposa. Además agregó el hashtag "#felizaniversario#17años".

"Lo de Lucía y Guevara no fue amor a primer vista, incluso hasta se caían mal", dijo entre risas Lucía a diario La Prensa en una entrevista hace varios años.



"Nos caímos mal, Amado era muy malcriado, fue muy agresivo conmigo, cuando me lo presentaron fue descortés, pero luego me pidió disculpas", detalló Aragón.



"Pero de un instante a otro las cosas cambiaron; el amor llegó: de ahí surgió una bonita amistad, nos hicimos novios y nos casamos de la noche a la mañana", recordó ella.





