La Liga de Campeones arranca este martes en modo 'eliminación directa'

LAUZANA, SUIZA.- La Liga de Campeones aborda a partir del martes la fase de duelos de eliminación directa, con el inicio de los octavos de final, siempre bajo la amenaza de la pandemia del covid-19.

Hasta seis cambios

Como en los partidos internacionales y de la Europa League, los equipos participantes en Champions tienen el derecho a cinco cambios cada uno durante el tiempo reglamentario, en lugar de las tres sustituciones habituales, para limitar el impacto en los jugadores de los calendarios densos debido a la crisis sanitaria.



A partir de los partidos de vuelta de octavos de final, un sexto cambio será posible en caso de prolongación.



En cambio, el reglamento de la Liga de Campeones publicado por la UEFA a principio de temporada no prevé sustitución suplementaria en caso de sospecha de conmoción cerebral, permitido solo desde diciembre por la International Board (Ifab) y probado en el reciente Mundial de Clubes en Catar.



Si un jugador recibe un golpe en la cabeza, deberá ser evaluado por su médico de equipo, que podrá decidir su cambio o que siga jugando.

Goles en campo contrario

Los equipos jugarán hasta semifinales en doble confrontación de partidos de ida y vuelta y si la diferencia de goles es idéntica entre los dos encuentros, el equipo que haya marcado más goles en campo contrario logrará la clasificación.



Si el número de goles marcados en campo contrario es igual, se irá a una prolongación, eventualmente seguida de tanda de penales.



La final está prevista en un partido único en Estambul, el 29 de mayo de 2021. La UEFA rechaza por ahora una "Final a 8" en terreno neutral como la disputada en agosto de 2020 en Lisboa y espera llevar a término su formato habitual.

Sorteo de cuartos

El sorteo de cuartos de final tendrá lugar el viernes 19 de marzo (11h00 GMT) en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), dos días después del último partido de octavos de final.



Los cuartos de final se disputarán del 6 al 14 de abril, las semifinales del 27 de abril al 5 de mayo, y la final en Estambul el 29 de mayo.

Decisiones administrativas

El contexto sanitario ha creado dos nuevos riesgos de derrota por ausencia, cada vez con un marcador de 3-0.



Ese será el caso si un equipo no puede alinear "al menos a trece jugadores", incluido un guardameta, porque una gran parte de su plantilla está enferma o en cuarentena, o si no es posible reprogramar el partido en los plazos fijados por la UEFA.



La misma sanción se aplicará a un club juzgado "responsable de la no celebración de un partido", debido a las restricciones impuestas por sus autoridades nacionales, por ejemplo un cierre de fronteras o medidas de cuarentena: hará falta entonces encontrar un estadio en terreno neutral para organizar el encuentro.



Tres partidos de octavos de final ya han sido deslocalizados, por lo que Budapest albergará Leipzig-Liverpool y después Borussia Mönchengladbach-Manchester City, mientras que el partido Atlético Madrid-Chelsea se disputará en Bucarest.

Videoarbitraje

La asistencia con videoarbitraje (VAR), introducida en la temporada 2019-2020, permanecerá durante todo el desarrollo de la competición.

