Filtran audios de médico de Maradona: "le daban alcohol y drogas para tranquilizarlo"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La muerte de Diego Maradona continúa arrojando nuevas revelaciones que evidencian la desordenada vida que llevaba el genio del fútbol mundial, incluso días antes de su fallecimiento.

En las últimas horas se ha filtrado una conversación de su médico personal, Leopoldo Luque, quien con cierto tono de preocupación señala que su entorno más cercano le daba marihuana y cerveza para “sacárselo de encima”.

Al menos eso reflejan las conversaciones de Luque y un miembro del staff médico, mostrándose muy preocupados por el consumo de estas sustancias por parte de Maradona y el nulo control por parte de su entorno más cercano.

De hecho, lo que más molestó al neurocirujano y a la otra persona que participa en la conversación, es el hecho de que las personas que lo acompañaban hayan sido quienes lo proveían de ambos estupefacientes.

De acuerdo con unos chats divulgados por el portal Infobae, uno de los médicos que está en la casa del 10 en Tigre comenta que el consumo de marihuana y bebidas alcohólicas era una costumbre para el exfutbolista.

Estos audios son de los momentos previos a la muerte de Maradona y de hecho ambos galenos comparten su preocupación de que si se le realizaba una autopsia esos detalles saldrían a la luz.

A continuación, los mensajes de la conversación entre ambos médicos en donde responsabilizan a Max Pomargo, secretario de Diego y a Charly, el novio de una prima hija del padre de Roío Oliva.

La conversación

Miembro del staff médico: "Decí que dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no no te enterás nunca. Ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido, como que el chabón no descansa, se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima... No podés todo".

Staff: "Leíto, ahí me estoy yendo. Yo la verdad no diferencio los dolores de los de dormir mal. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, les pide a los de seguridad faso. Les dice 'faso'. El otro día les digo a los de seguridad: 'Cuando te dice así, prendele un habano'.

Luque: "Tranqui, vos tranqui. Yo esto más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia salta eso. Al que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, eso es un tema del entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir".

Luque: "No funciona tan así, porque fijate que la marihuana no produce un daño en un órgano particular como para que yo sospeche de eso. Yo puedo suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente no tengo forma. Eso desde el punto de vista médico no tiene ninguna responsabilidad. Está a cargo del paciente. Ahora sí buscan al paciente, si investiga la Policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso. No es una responsabilidad médica ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico aceite de cannabis y se intoxica y se muere. Ahí sí, porque no estuvo bien supervisado ni contenido. Pero esto es algo ilegal, no tiene nada que ver con algo médico".

Staff: "Quería escribirte en suma confianza. No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo hacer para cortarlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana".

Relato de cómo tranquilizaban a Maradona

Staff: "Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos".

Staff: "Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío".