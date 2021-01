Emilio Izaguirre se une a las bajas de Motagua para el próximo torneo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La barrida en Motagua continuo este miércoles con la salida del lateral izquierdo y exseleccionado nacional, Emilio Izaguirre.



Emilio se convirtió en la cuarta baja de las Águila, luego que durante la mañana se confirmara la salida de Rubilio Castillo, quien fichó para el Roya de Bolivia, Wilmer Crisanto y Félix Crisanto.

El lateral jugó tres torneos con la Águilas desde que llegó de Escocia, no obstante, su bajo rendimiento lo relegó a la banca en el equipo de Diego Vazquez.



"Milo" tenía contrato con Motagua hasta junio del 2022, no obstante ya no entra en los planes de "La Barbie" para el próximo torneo.



Según informaciones extraoficiales, Motagua comenzaría a reforzar su plantel y entre sus planes estaría el futbolista Carlos “Muma” Fernández, quien es pieza clave en el Fénix de Uruguay.

