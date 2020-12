Cristiano Ronaldo y la Juve cumplen en un plácido choque en Parma

PARMA, ITALIA.- La Juventus de Turín se impuso con comodidad al Parma (4-0) este sábado en la 13ª fecha de la Serie A, con dos goles de Cristiano Ronaldo que permiten al astro luso colocarse con 12 dianas al frente de la tabla de realizadores del campeonato italiano.



Con 756 goles en partidos oficiales, el exjugador del Real Madrid se acerca a los 767 goles atribuidos al 'rey' Pelé en partidos oficiales. Así el portugués no dejó todos los focos sobre su rival Lionel Messi, quien se unió este sábado al brasileño como máximo realizador con un solo club (643 goles con el FC Barcelona para el argentino, con el Santos para Pelé).

'CR7' se valió de su potencia de salto para anotar de cabeza el segundo gol del conjunto turinés, en el minuto 26, a centro del español Álvaro Morata, y después sacó un disparo cruzado con la zurda con poco ángulo (48) para el 3-0, que finiquitó las últimas esperanzas del Parma.



"Él estaba enfadado luego de su penal fallado ante el Atalanta el miércoles. Por suerte tuvo pocos días para resarcirse y demostró que tenía ganas de marcar", declaró su entrenador Andrea Pirlo.



Morata concluyó el paseo de los 'Bianconeri' con un gol de cabeza (86), minutos después de la sustitución de Ronaldo.

'Nostalgia' de Buffon

La Juventus se colocó provisionalmente en tercer puesto, igualada con el Inter de Milán y a un solo punto del AC Milan, que visita el domingo al Sassuolo.



Los otros dos protagonistas del choque fueron dos ex del Parma: el sueco de 20 años Dejan Kulusevski, autor del primer gol (23), que no celebró por respeto al club con el que destacó la pasada temporada, y el infatigable Gianluigi Buffon, impecable en los acercamientos del Parma, apenas unas semanas después del 25º aniversario de su primer partido en Serie A, bajo el arco parmesano, en noviembre de 1995 (ante el AC Milan 0-0).



En su primer partido dejó las redes impolutas ante atacantes del calibre de Marco Simone, Roberto Baggio o George Weah.



Este sábado, en su partido 653, los rivales eran menos prestigiosos, pero 'Gigi' Buffon se mostró también intratable ante los intentos del eslovaco Juraj Kucka o de Bruno Alvès.

"Cuando regreso a Parma siempre tengo un sentimiento de nostalgia. Pasé aquí diez años inolvidables", confesó al término del choque.

Fiorentina en problemas

En los otros partidos del sábado en Italia, la Fiorentina (17ª) mantiene su peligroso coqueteo con los puestos de peligro de la tabla, después de un nuevo empate (1-1), concedido en casa ante el Hellas Verona (7º).



El resultado final se decidió desde los once metros, en sendos penales señalados en el primer cuarto de partido.



El conjunto veronés se puso por delante por medio del portugués Miguel Veloso (8), después de casi cinco minutos de espera visionando las imágenes en el VAR.



El cuadro 'Viola' respondió con otro penal transformado por el serbio Dusan Vlahovic (19).



Un punto que no soluciona el problema del equipo de Florencia, con el francés Franck Ribéry como estrella, que se queda en el decimoséptimo puesto y que no gana un partido en liga desde hace casi dos meses, o lo que es lo mismo, ocho partidos seguidos sin sumar de tres en tres.



Ni siquiera el relevo en el banquillo, con la llegada de Cesare Prandelli el 9 de noviembre, ha logrado invertir la tendencia.

El técnico de la reciente 'Belle Epoque' de la 'Viola' (entre 2005 y 2010) espera aún una primera victoria luego de seis partidos en la Serie A (3 empates y 3 derrotas). Tan sólo su triunfo en Copa de Italia ante el Udinese permite mantener el optimismo.



Por suerte para ellos, sus rivales por eludir el descenso tampoco están ganando. El colista Crotone, con seis puntos y a cinco de la 'Fiore', cayó 3-1 en su visita a Génova para medirse con la Sampdoria (10º).