Héctor Vargas tras eliminación: El arbitraje fue parcial  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego de que el Marathón le dijera adiós a la Liga de Campeones de la Concacaf, el técnico Héctor Vargas aseguró que el arbitraje fue parcial.



“Intentamos hacer un juego práctico con mucha velocidad en los costados, pero no tuvimos precisión, tenemos que reconocer que me quedó la duda del penal, el arbitraje fue parcial, muy parcial, cada falta nuestra era una amonestación. No lo miré de acuerdo a las circunstancias que se estaba jugando. Estoy acostumbrado a buenos arbitrajes y hoy no lo miré a la altura del compromiso”, comenzó el timonel verdolaga.

"Influyó mucho no cobrar el penal de entrada, que es claro, el segundo gol fue de contragolpe, pegamos un balón en el travesaño, no sé qué tan superior fue, no analizo los rivales, me interesa Marathón”, aseguró Vargas, bastante molesto por la eliminación.



Sin embargo, el dirigente dijo que esta derrota no fue un fracaso, como lo dicen todos. “¿Fracaso?, este equipo no clasificaba hace nueve años, estar en esta instancia para nosotros es bueno, tenemos la posibilidad de clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf el próximo martes, para mí es un éxito total, hablar de fracaso en Marathón sería hace 15 años atrás cuando era un equipo poderoso, era un equipo que peleaba el descenso y lo llevé a la final, hablar de fracaso es no conocer el fútbol de este país”.

Marathón cayó 0-2 ante Saprissa la noche del martes, diciéndole así adiós a su oportunidad de seguir en la búsqueda de la Concachampions.

