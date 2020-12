Javier Portillo: "Vamos a luchar hasta el último minuto para lograr el objetivo"

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Motagua se juegan el pase a la semifinal de la Liga Concacaf este miércoles a las 9:15 de la noche, hora de Honduras.



Para este partido el defensor de los Albos conversó con EL HERALDO sobre este importante partido.



¿Tiene Olimpia la oportunidad de ser campeón en la Liga Concacaf pasando de Motagua?

Claro que tenemos esa gran posibilidad y por eso nos hemos preparado y vamos a luchar hasta el el último minuto para lograr el objetivo



¿El olimpia que ganó el primer torneo desde nuevo formato que fue en 2017, este equipo en el que usted está se ve más sólido?

El equipo que quedó campeón tuvo sus méritos y no puedo ser tan irresponsable en decir que este es mejor.



¿De qué manera se le puede hacer daño a un Motagua que esta en buen momento?

La verdad que todos no conocemos y aquí no es por donde se le hace daño. Aquí nosotros lo que tenemos que enfocarnos en hacer nuestro trabajo. Ellos están en un buen momento y nosotros también entonces no hay de que no porque ver de menos tanto a Motagua como ellos que nos miren de menos a nosotros. Cuando realmente los dos equipos somos los que hemos presentado los mejores números en el torneo local.



¿Cuál equipo de Concacaf ha visto más fuerte en este torneo?

Todos los equipos son fuertes en estas instancias. Hay que preparnos para hacer un buen trabajo para poder pasar a la siguiente fase.