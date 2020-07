Manchester City logra revocar sanción de 2 años en Champions

Jugadores del Manchester City celebran su segundo gol en un partido de la Premier League contra el Newcastle, en el estadio Etihad de Manchester, Inglaterra, el miércoles 8 de julio de 2020. (Michael Regan/Pool via AP).

GINEBRA, SUIZA.- El Manchester City logró revocar el lunes su sanción de dos años de la Liga de Campeones, con una inesperada victoria legal.



El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) respaldó la apelación del City contra la sanción de la UEFA, aunque impuso al club una multa de 10 millones de euros (11,3 millones de dólares) por no cooperar con los investigadores independientes.

El tribunal consideró que algunas de las acusaciones de la UEFA, que señalaban al City por incumplir las normas financieras durante varios años, habían expirado.



El TAS tenía previsto publicar un veredicto detallado por escrito en los próximos días.



La decisión del tribunal de tres jueces permite al equipo dirigido por Pep Guardiola jugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones la próxima temporada. El caso no afecta a la posición del City en esta temporada de la competición, que se reanuda el mes que viene.



La victoria del City le garantiza decenas de millones de dólares en dinero de premios de la UEFA la próxima temporada. También le protege de la marcha de jugadores que pudieran abandonar el club para competir en el torneo europeo con otro club,



Guardiola había prometido seguir en Manchester “sin importar lo que pase” en los tribunales.

“El club celebra las implicaciones de la decisión de hoy como una validación de la posición del club y las pruebas que pudo presentar”, dijo el City en un comunicado.



La UEFA castigó en febrero al Manchester City por “graves infracciones” de las normas de supervisión financiera y por no cooperar con los investigadores. Entre las acusaciones está que el City, propiedad de la familia real de Abu Dhabi, había desinformado durante años al organismo que rige el fútbol europeo para cumplir las normas de Juego Limpio Financiero, un requisito para disputar los torneos europeos de clubes.



El City negó cualquier mala práctica y dijo tener “pruebas irrefutables” de que las acusaciones no eran ciertas.



“La decisión del TAS hace hincapié en que la mayoría de las supuestas infracciones reportadas por la Cámara de Adjudicaciones del (comité financiero de clubes de la UEFA) no se demostraron o habían expirado”, indicó el tribunal.



La victoria del City creará dudas sobre el futuro del programa de Juego Limpio Financiero de la UEFA, creado en 2009.



El Paris Saint-Germain y el AC Milan también derrotaron a la UEFA ante el TAS en los últimos dos años.

