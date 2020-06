La Liga arranca con un derbi sevillano silencioso

Un minuto de silencio en homenaje a estas víctimas de covid-19 precedió al saque inicial del encuentro que abre la 28ª jornada del campeonato español, la primera de las once que restan hasta el final de la competición. AFP.

MADRID, ESPAÑA.-Un atípico Sevilla-Betis a puerta cerrada reinició este jueves la liga española de fútbol, tras el parón de tres meses causado por la pandemia, con ganas de animar y hacer olvidar un poco a los españoles la enfermedad, que ha causado miles de muertos en España.



Un minuto de silencio en homenaje a estas víctimas de covid-19 precedió al saque inicial del encuentro que abre la 28ª jornada del campeonato español, la primera de las once que restan hasta el final de la competición.

LEA: Sub-20 reanuda entrenamientos bajo estrictas medidas de bioseguridad



"Es un día realmente importante porque volvemos a estar ante un montón de aficionados de todo el mundo", dijo este jueves el presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una rueda de prensa con medios internacionales.



Las ganas de volver a jugar no esconden, no obstante, que el encuentro que reactiva la tercera gran liga europea en volver tras la Bundesliga y la liga portuguesa, regresa "en unas circunstancias (por la pandemia) que hace tres meses eran inimaginables", según el técnico sevillista Julen Lopetegui.

- 'Es diferente' -

El estadio Sánchez Pizjuán vacío y las estrictas medidas sanitarias que rodean al encuentro, recuerdan que el derbi sevillano se va a jugar con miedo al coronavirus, lo que no impidió que algunos aficionados se acercaran a los aledaños del estadio, pese a no poder entrar.



"Es diferente, y lo vives con pena, pero por lo demás lo sientes igual" de intensamente, dice a la AFP Laura Marín, una aficionada sevillista, que se acercó con su madre, su padre bético -"en la familia estamos divididos", cuenta con ironía-, su marido y su hijo pequeño.



Laura es uno de los 200 aficionados que se acercaron a ver la llegada de los autobuses de los equipo, bajo la vigilancia de la policía, que vela porque no se produzcan concentraciones de gente y se mantenga la distancia de seguridad.

ADEMÁS: Jugadores de la Premier no tendrán que utilizar mascarillas



"No puede haber aglomeraciones en los estadios ni en las inmediaciones", recordó este jueves la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano.



"Hay un número importante de policías, las calles al estadio están cortadas, creo que se han tomado las medidas para que no haya concentraciones", recordaba el presidente de LaLiga Javier Tebas.



España sigue en estado de Alarma por el pandemia de coronavirus y mantiene restricciones sobre el número de asistentes a reuniones o de aforo en locales.



"Hay que vivirlo (el derbi) al 100%, pero respetando las normas", dijo el miércoles el técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.



El equipo bético llega a este encuentro en la 12ª posición de la clasificación liguera, más cerca de los puestos de descenso que de las plazas cabeceras.

- 'Subidón' -

"Si ganamos el derbi, nos va a dar un subidón de moral", reconoció Rubi, cuyo equipo tratará de tomarse la revancha de la derrota 1-2 en la ida en el Benito Villamarín en noviembre.



El Sevilla, en cambio, está en una posición totalmente opuesta: tercero en la tabla clasificatoria, a once puntos del líder, el Barcelona, con la intención de mantenerse entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.



"Nuestro objetivo desde siempre es claro, es estar en Champions. Ahora estamos terceros y vamos a defender esta posición hasta el final para terminar en estos puestos", afirmó el central francés del Sevilla, Jules Koundé.

ENTÉRESE: La UEFA estudiará la próxima semana el formato para terminar la Champions



El Sevilla llegaba con la duda de Lucas Ocampos por un problema muscular, aunque finalmente el argentino fue de la partida.



El delantero formó en el ataque sevillista junto a Luke de Jong y Munir El Haddadi.



El Sevilla aparece sobre el papel como el favorito, pero tras tres meses de parón y prácticamente dos de confinamiento estricto, es una incógnita cómo reaccionarán los equipos ante esta apretada serie de 110 encuentros ligueros con partidos a diario hasta el próximo 19 de julio.