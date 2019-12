Klopp lamenta la carga de partidos y cuestiona el futuro Mundial de Clubes

DOHA, QATAR.- El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp insistió que su equipo está enfocado en ganar la semifinal del Mundial de Clubes contra Monterrey del miércoles, pero lamentó la carga de partidos que sufren sus jugadores y cuestionó el plan de la FIFA para ampliar este torneo en el futuro.



"Ahora estamos acá, completamente enfocados en esto (el torneo), pero si me hubieses preguntado de antemano si creo que debería haber un Mundial de Clubes en medio de nuestra temporada, contestaría, en mi modesta opinión, que no", declaró el técnico germano este martes en la conferencia de prensa previa al partido contra los mexicanos, el miércoles en Doha (17h30 GMT).



El Liverpool ha tenido que hacer un paréntesis en su objetivo de ganar la Premier League, campeonato que lidera con 10 puntos de ventaja sobre el Leicester, para participar en el Mundial de Clubes como campeón de Europa la pasada temporada.



Si el Liverpool vence al Monterrey, deberá enfrentarse en la final del domingo al vencedor de la primera semifinal que disputarán este martes el Flamengo brasileño y el Al Hilal saudí. Y si pierde ante el campeón de la CONCACAF, los 'Reds' tendrán igualmente que quedarse en Catar para participar en el partido por el tercer puesto.



Esto ha provocado que el partido de la Premier contra el West Ham del fin de semana haya tenido que ser aplazado y, como consecuencia de lo cargado del calendario, los 'Reds' se enfrentarán este mismo martes contra el Aston Villa en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. Obviamente, el club de Anfield alineará un equipo lleno de jugadores de su cantera.



El partido contra el West Ham ha sido reprogramado para al jueves de la próxima semana, lo que impedirá a los 'Reds' celebrar el título mundial si lo consiguen en Doha, teniendo en cuenta además que el siguiente partido, el 26 de diciembre en el Boxing Day, será contra el Leicester, la ocasión para los de Klopp de dar un golpe casi definitivo al campeonato.

La FIFA confirmó recientemente sus planes de ampliar el Mundial de Clubes de los siete participantes actuales en diciembre a un torneo con 24 equipos que se disputaría en los meses de junio y julio, comenzando por China en 2021.



El nuevo formato no gusta sobre todo en Europa, cuyos clubes han dominado claramente en los últimos años el Mundial de Clubes, ganando las seis últimas ediciones.

'Máximo respeto por Monterrey'

A Klopp tampoco le parece una buena idea: "¿Puede ser en un futuro un torneo aún más grande? No lo sé. Tenemos que asegurarnos de tener grandes competiciones, pero no todas al mismo tiempo".



"Me gusta estar acá, en una parte del mundo donde tenemos muchos hinchas que normalmente tienen que ver nuestros partidos de madrugada (...) Pero todo el mundo tiene que pensar que si es el momento de un buen torneo, no podemos poner otro. No se pueden añadir competiciones, no funciona así", lamentó.



Pero el técnico insistió en mantener el foco en el Monterrey, rechazando el papel de favorito. "Soy una persona optimista, pero eso no quiere decir que pensemos que ya hemos ganado el partido (...) No estamos acá para exhibirnos, sino por fútbol y trataremos de demostrarlo, pero será difícil".



"No han perdido en los últimos partidos y están en un buen momento. Tienen un plan de juego definido, buenos jugadores, buenos técnicamente (...) Juegan un muy buen fútbol", añadió el alemán sobre sus rivales.



"Tenemos máximo respeto por el Monterrey", concluyó.

Derechos humanos

Klopp no quiso pronunciarse ante una pregunta sobre derechos humanos en Catar, en particular en temas de homosexualidad y trato a trabajadores extranjeros en un país que organizará el Mundial-2022.



"Tengo una opinión sobre fútbol y también sobre eso. Es algo serio para hablar y creo que debería hacerlo gente que conoce el tema", dijo.



"Lo que yo piense no ayudaría en la situación, simplemente crearía otro titular, positivo o negativo. Otra gente tiene que pensar sobre estos temas. Estamos aquí para representar a Europa, y sobre todo a Liverpool", señaló.

