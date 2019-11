Hora de los partidos de la fecha 18 del Apertura 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles 20 de noviembre a las 7:00 de la noche se jugarán los cinco partidos de la fecha 18 del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional que confirmarán a los clasificados a la pentagonal.



Olimpia enfrentará a Vida en el estadio Municipal de La Ceiba con el objetivo de romper su propio récord de más puntos en torneos cortos que logró 2003 de la mano del maestro Chelato Uclés. El León tiene 41, pero si gana llegará a 44.



Marathón medirá fuerzas ante Honduras de El Progreso simplemente en un partido de trámite: los Verdolagas tienen 37 puntos y ya aseguraron ser sublíderes, mientras que los Arroceros están descalificados de la competencia por ser el último lugar con solamente 10 unidades de 51 posibles.



Motagua, que es tercero y que está clasifado a la pentagonal, chocará ante Real de Minas que buscará la victoria para pdoer figurar entre los mejores pese a que depende de otros resultados. Azules y Mineros jugarán en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Vea: ¿Qué necesita Real España para clasificar a la pentagonal?



Los Lobos de la UPNFM hasta el momento son el conjunto que está en el quinto lugar (puesto de clasificación) con 23 puntos, pero si esta noche caen ante Real Sociedad en el Emilio Williams de Choluteca, y si Minas o Real España ganan, saldrán de la clasificación.



En tanto, Real España tratará de someter a Platense en el Excélsior de Puerto Cortés para lograr el aclamado quinto puesto, por el que también luchan los Mineros y los Lobos que lo quieren asegurar.

Los partidos a las 7:00 de la noche

Honduras de El Progreso vs Marathón | El Progreso

Motagua vs Real de Minas | Tegucigalpa

Lobos de la UPNFM vs Real Sociedad | Choluteca

Vida vs Olimpia | La Ceiba

Platense vs Real España | Puerto Cortés