Megan Rapinoe gana el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora del año  

MILÁN, ITALIA.- La delantera norteamericana Megan Rapinoe se impuso a su compatriota Alex Morgan y a la inglesa Lucy Bronze para ganar el premio The Best a la mejor futbolista del año, en una ceremonia celebrada este lunes en la Scala de Milán.



Rapinoe, de 34 años, era la gran favorita a este premio después de liderar a la selección de Estados Unidos a un tercer título mundial (el pasado mes de julio en Francia) y acabar ese torneo como máxima goleadora.



"Quiero dar las gracias a mi familia, a mi novia. A todos mis entrenadores, pero especialmente a Jill Ellis, que me ha ayudado a mejorar mucho y a ser campeona del mundo", agradeció Rapinoe al recibir el premio.



Rapinoe, que durante el Mundial se convirtió en portavoz de la causa feminista y de los homosexuales y que dio de qué hablar por sus ataques al presidente estadounidense Donald Trump, añadió: "Ha sido un año increíble para el fútbol femenino. Tenemos una gran oportunidad de ser futbolistas, triunfar en este deporte y tener un altavoz enorme para dar nuestro mensaje".



"Todos los que estamos aquí tenemos este poder, así que sirvámonos de este deporte para cambiar el mundo", concluyó.