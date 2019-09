Estados Unidos vs México puede cancerlarse por gritos homofóbicos

ESTADOS UNIDOS.- El encuentro deportivo entre México y Estados Unidos podría cancelarse si los hinchas aztecas exclaman su famosos grito homofóbico.

Aunque la FIFA ha sancionado a la Federación Mexicana de Fútbo (FMF) en ocasiones anteriores, los seguidores no desisten de practicar el polémico canto, así que las autoridades deportivas de Estados Unidos quieren actuar al respecto.



Según fuentes consultadas por Yahoo Deportes, la Federación de Estados Unidos está dispuesta a erradicar de una vez por todas el problema que ni la FMF ni Concacaf han logrado eliminar.

Incluso, la Selección Masculina de Fútbol de Estados Unidos (USMNT, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia previo al partido amistoso que se disputa este viernes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Respect the rivalry. Respect each other.



Respeta la rivalidad. Respétense mutuamente. #USAvMEX pic.twitter.com/ttH4zOrmie