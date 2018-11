Estados Unidos clasifica al Mundial sub 20 goleando a Costa Rica y deja a Honduras a menos de un paso de Polonia

BRADENTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección sub 20 de Estados Unidos goleó 4-0 el viernes a Costa Rica y se clasificó al Mundial sub 20 de Polonia 2019, dejando a Honduras a menos de un paso de conseguir la clasificación el lunes 19 cuando se enfrenten ambos.



A Honduras le bastará para clasificar a la justa mundialista, incluso perder 0-3 ante los estadounidenses. Sin embargo, las aspiraciones no pueden ser tan cortas, dado que podría aspirar a vencer a Estados Unidos y clasificarse a la final del Premundial y ganar el boleto para los Juegos Panamericanos 2019.

Honduras empató 1-1 ante Costa Rica en la primera fecha del grupo G, por lo que los ticos han quedado prácticamente eliminados. Para evitarlo, Estados Unidos debería ganarle 5-0 a Honduras el próximo lunes.



En tanto, también se han clasificado este viernes las selecciones de México y Panamá tras vencer ambos a El Salvador en su grupo por la mínima diferencia.





La acción de grupos se cierra el próximo lunes 19 con los siguientes partidos.



Grupo G

Estados Unidos vs Honduras

7:30 PM

IMG Stadium



Grupo H

México vs Panamá

5:30 PM

IMG Stadium



Los ganadores de ambos partidos se clasificarán a la final del Premundial para encontrar al próximo campeón sub 20 de Concacaf. Honduras fue el último subcampeón.