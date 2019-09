Por aburrimiento, Gustavo Matosas renuncia a la selección de Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.-El seleccionador de fútbol de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas, anunció este miércoles su salida del combinado tico, al que llegó en octubre pasado, tras alegar que se siente improductivo por el poco tiempo que tiene con los jugadores.



El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), Rodolfo Villalobos, en conferencia de prensa junto a Matosas, confirmó la salida del entrenador, quien permanecerá en el cargo hasta el 10 de septiembre.



"No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses", se quejó el técnico, cuyo último partido al frente de "la sele" será este viernes contra Uruguay.



Pese a su salida, el técnico aseguró que "vamos a enfrentar con jerarquía el partido, con la calidad que tiene el jugador costarricense".



Su anuncio se produjo después de que el diario deportivo mexicano Récord publicara en sus redes sociales que Matosas había aceptado asumir como entrenador del San Luis de ese país.



Al respecto, el entrenador dijo: "Necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es un tema de dónde voy a ir ni dónde no voy a ir, ni un tema económico".



"No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores", expresó.

El uruguayo Gustavo Matosas (izq.), seleccionador nacional de fútbol de Costa Rica, habla junto al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. Foto AFP







Sin embargo, admitió que recibió una oferta laboral que se acerca "a uno de los sueños que quiero conseguir", sin detallar en qué consistió la oportunidad de trabajo.



Villalobos dijo que el Comité Ejecutivo de la Fedefutbol se enteró de las versiones sobre la posible salida del entrenador, por lo que se trasladaron al Estadio Nacional para conversar con él.



"Gustavo va a hacer efectiva la cláusula de rescisión entre ambas partes", indicó el presidente de la Fedefutbol. "A él le salió una gran oportunidad profesional", agregó.

Carrera

Matosas hizo gran parte de su carrera profesional en el fútbol mexicano, donde fue dos veces campeón como técnico del León y entrenó también al América.



El uruguayo llegó a Costa Rica con la meta de cambiar la mala imagen que dejó el combinado tico en el Mundial Rusia-2018, en el que perdió dos partidos e igualó uno, quedando elminada en la primera fase.



La Fedefutbol buscó darle una proyección más ofensiva a "la sele", aunque los resultados no lo acompañaron en los 11 meses que dirigió a "la sele".