Julio César, exjugador del Real Madrid, elogia a Rigoberto Rivas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Rigoberto Rivas que juega en el Inter de Milán, ha sido elogiado por un exjugador del emblemático Real de Madrid de España.



Julio César Santos, quien también jugó para el Marathón de San Pedro Sula cuando solo tenía 17 años, conversó con Diario Deportivo Diez sobre el accionar de Rivas en la Serie A de Italia.



"A mí me gusta este chico del Inter de Milán, Rigoberto Rivas, me gusta mucho este chico, muy buen jugador, tiene mucha capacidad física", comentó el brasileño.



"Lo que no veo es jugadores en México que trasciendan o que se vayan a equipos como América, Tigres, Cruz Azul, Monterrey y Pachuca, deberían de plantearse ir a ese mercado", recomendó el jugador en relación al camino que deben seguir los legionarios hondureños cuando salen ofertas al fútbol extranjero.





Rigoberto Rivas durante una acción con el Inter de Milán en la Serie A de Italia. Foto: As.com







Julio César Santos, de 40 años, dirige en el fútbol de Ucrania, y firmó con el Olympic de la primera división.

Futuro

Mientas tanto Rigoberto Rivas está a la espera de su futuro ya que el club podría cederlo a otro equipo así como lo hizo con el Ternana y Brescia.