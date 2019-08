Bayern Múnich estaría a punto de fichar a Gareth Bale

MÚNICH, ALEMANIA.-Ni Florentino Pérez ni Zinedine Zidane quieren que Gareth Bale siga en Real Madrid. Es por eso que el Bayern Múnich estaría incorporando al futbolista a su plantilla en los próximos días.



De acuerdo a The Sun, el equipo alemán tiene todas las intenciones de hacerce de los servicios del galés: lo pedirían a préstamo con opción a compra.



De acuerdo a la información, el conjunto bávaro le hizo una oferta a Bale con un contrato de 390 mil euros a la semana como sueldo.

Vea: Simeone: "El Barcelona tiene una escuela de juego; el Madrid no"



Así podría tener a un jugador de la calidad del galés, algo que había hecho hace dos años con James Rodríguez cuando lo adquirieron en calidad de préstamo, proveniente también de la Casa Blanca.



Sin embargo, hasta el momento no existe nada concreto que le ponga fin a la salida o no de Gareth Bale de la institución madridista.