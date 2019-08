Simeone: "El Barcelona tiene una escuela de juego; el Madrid no"

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, atizó en contra del Real Madrid porque según él, el equipo carece de una "escuela de fútbol".



"Cuando los entrenadores llegamos a un club necesitamos entender su historia. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarla peor que mejor. Si yo no siento esa esencia, no voy", dijo.



En ese sentido, precisó que "desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: ¿Cuál es la historia de este club?".

Vea: Matías Garrido, cuatro goles en cinco partidos con Olimpia



El argentino fue claro: El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El Real Madrid no tiene escuela. Porque alterna en base al talento de sus distintas formas de presentarse".



También consideró que el Manchester City de Pep Guardiola comienza a generar su propio estilo de juego.



"Hay equipos que están naciendo, como el City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino. Y, tal vez, en 10 años digamos: 'El City juega de determinada manera'", analizó a la revista La Nación.