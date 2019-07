Neymar se ofrece al Real Madrid, Bayern y Manchester United

PARÍS, FRANCIA.- El brasileño Neymar Jr. sigue firme en su idea de salir del París Saint-Germain y ahora suenan como posibles equipos el Real Madrid, la Juventus, el Bayern y el Manchester United.



El diario deportivo AS publicó que la opción favorita de Neymar es el Barcelona, sin embargo, esta es una opción muy poco probable.



Una de las razones es el problema económico por el que está pasando el Barcelona tras la contratación de De Jong, que costo 71 millones de euros, y Griezmann (120 millones).



Florentino Pérez siempre quiso al brasileño en el Real Madrid, pero la afición no está de acuerdo con ello. El Bayern no ha mostrado interés por él, la Juventus, por su parte, ya tiene a Cristiano Ronaldo.



Su última opción sería en el Manchester United, pero no podría jugar en la Champions League. Así que Neymar tiene que seguir buscando y analizando dónde debe estar esta temporada.

DE INTERÉS: Neymar y el PSG alcanzan un 'punto de no retorno'